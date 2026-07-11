Xinhua Silk Road: un dialogo promuove l'apprendimento reciproco e gli scambi tra i patrimoni culturali di Liangzhu e Samarcanda

PECHINO, 11 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Il 6 luglio si è tenuto un dialogo tra civiltà tra le Rovine archeologiche della città di Liangzhu, a Hangzhou, nella provincia dello Zhejiang (Cina orientale), e la città storica di Samarcanda, in Uzbekistan, con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento reciproco e gli scambi tra le civiltà.

Nell'ambito della serie di eventi del programma "Liangzhu and the World", il dialogo ha riunito presso le Rovine archeologiche della città di Liangzhu, a Hangzhou, oltre 100 partecipanti provenienti dalla Cina e dall'Uzbekistan, che hanno discusso temi quali il valore, la conservazione e la gestione del patrimonio culturale, nonché gli approcci alla sua rivitalizzazione.

Scoperte per la prima volta nel 1936 nel corso inferiore del fiume Yangtze, il più lungo della Cina, le Rovine archeologiche della città di Liangzhu sono state iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel 2019. La città storica di Samarcanda, considerata un crocevia di culture lungo l'antica Via della Seta, è stata iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel 2001.

Oltre a offrire una piattaforma di alto livello per gli scambi tra le due città, il dialogo ha anche segnato la prima collaborazione del programma "Liangzhu and the World" con un sito del patrimonio mondiale situato in Asia.

Nel corso del dialogo, i partecipanti hanno affrontato temi incentrati sulla rivitalizzazione del patrimonio culturale e sull'apprendimento reciproco tra le civiltà delle città della Via della Seta, sul rafforzamento della cooperazione tra Cina e Uzbekistan nella ricerca archeologica, nella conservazione dei siti in terra, nelle tecnologie digitali e nell'integrazione tra cultura e turismo, offrendo un modello asiatico per la conservazione coordinata del patrimonio mondiale e il dialogo tra le civiltà.

Prima del dialogo, la delegazione uzbeka ha visitato le Rovine archeologiche della città di Liangzhu e un centro di monitoraggio del patrimonio mondiale, dove ha approfondito l'approccio integrato di Liangzhu alla conservazione del patrimonio e al coinvolgimento del pubblico grazie alle tecnologie digitali, inclusi occhiali intelligenti basati sull'intelligenza artificiale.

Farhod Nishonov, vicesindaco di Samarcanda, ha espresso grande apprezzamento per il modello sistematico di conservazione adottato a Liangzhu, affermando che offre un'esperienza preziosa per la gestione di Samarcanda. Ha aggiunto che Samarcanda farà tesoro delle pratiche adottate a Liangzhu e, facendo leva sul rapporto di gemellaggio con Hangzhou, promuoverà mostre congiunte, scambi culturali e turistici bilaterali e programmi di scambio giovanile.

"Questo è il quinto anno dall'avvio del programma "Liangzhu and the World". Ci auguriamo non solo di condividere l'esperienza di Liangzhu nella conservazione del patrimonio culturale, ma anche di apprendere dalle città dell'Asia centrale le loro pratiche nella gestione operativa e nell'amministrazione del patrimonio, avvicinando la gente dei nostri due Paesi attraverso questi due luoghi simbolo delle civiltà", ha dichiarato Yang Xiaoping, vicedirettore del Comitato di gestione delle Rovine archeologiche della città di Liangzhu.

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