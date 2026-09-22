xTool presenta il nuovo importante aggiornamento di Atomm e la prima suite al mondo per la creazione con IA dedicata al fai da te creativo

I nuovi strumenti basati sull'IA aiutano i creatori a progettare, personalizzare e preparare progetti per il taglio e l'incisione laser e molto altro, mentre un nuovo programma da 1 milione di dollari premiala community dei creatori.

MOUNTAIN VIEW, California, 22 settembre 2026 /PRNewswire/ -- xTool, leader globale nelle soluzioni digitali per la fabbricazione da desktop, ha annunciato oggi ufficialmente il grande aggiornamento di Atomm, presentato come la prima suite di creazione con IA al mondo progettata specificamente per i creatori. Oltre la semplice generazione di immagini con l'IA, Atomm consente di trasformare le idee creative in oggetti reali, collegando l'ideazione digitale alla creazione fisica.

La nuova piattaforma riunisce in un unico spazio strumenti di progettazione e modifica basati sull'IA, strumenti creativi specializzati e risorse per i progetti. I creatori possono descrivere ciò che desiderano realizzare, perfezionare i propri progetti attraverso istruzioni in linguaggio naturale e preparare i file per la produzione, senza bisogno di una vasta esperienza nel design o di utilizzare diversi programmi. Insieme all'aggiornamento della piattaforma, xTool presenta il Programma per Creatori di Atomm, con un montepremi di 1 milione di dollari, una nuova iniziativa pensata per premiare i creatori di contenuti, gli sviluppatori di strumenti e i creatori di video che contribuiscono alla crescita della community di Atomm.

Dall'idea al file pronto per la produzione: così Atomm colma il divario

Per anni, la community dei creatori ha dovuto affrontare un ostacolo ricorrente: avere grandi idee, ma non disporre delle competenze tecniche necessarie per trasformarle in progetti pronti per la produzione. I creatori tradizionali dovevano spesso affrontare la complessità dei programmi CAD, eseguire manualmente i calcoli per gli incastri, compensare lo spessore dei materiali e definire le relazioni tra i diversi componenti durante l'assemblaggio. Allo stesso tempo, le immagini generate dai tradizionali strumenti di IA non erano sempre adatte al taglio laser, alla stampa o all'incisione.

I creatori dovevano inoltre utilizzare diverse piattaforme per generare, modificare e vettorializzare i progetti, oltre che per preparare i file per le proprie macchine. Questo processo poteva comportare un maggiore spreco di materiali e numerosi tentativi prima di ottenere il risultato desiderato.

Atomm cambia questo processo. In sostanza, Atomm porta la rivoluzione dell'IA nel mondo della creazione fisica. A differenza degli strumenti tradizionali di IA, che si limitano a generare immagini statiche, Atomm è una piattaforma di creazione basata sull'IA che comprende ciò che l'utente vuole realizzare, permette di perfezionare continuamente le idee attraverso il dialogo, gestisce attività articolate come suddividere, combinare e sovrapporre gli elementi e prepara i file specificamente per la produzione.

Con il motto «Dalle idee ai file pronti per la produzione. Ogni file è pronto a diventare realtà», Atomm aiuta ogni creatore a trasformare più facilmente la propria immaginazione in una creazione concreta.

Funzionalità principali: Atomm AI, strumenti creativi e produzione

L'ampia gamma di funzionalità di Atomm è progettata per rispondere direttamente alle esigenze della community dei creatori e semplificare il percorso dall'idea al prodotto finito attraverso funzionalità intelligenti e strumenti specializzati:

Un ecosistema aperto e un programma da 1 milione di dollari per i creatori

Atomm è molto più di un insieme di strumenti: è una piattaforma che mette in connessione creatori, materiali e macchine. Oltre agli strumenti ufficiali, Atomm offre un ecosistema aperto con più di 20 generatori sviluppati da terze parti, dedicati alla creazione di decorazioni stagionali, campanelli a vento, rompicapi per la casa e molto altro.

Atomm conta una community attiva di 320.000 utenti mensili, oltre 16.000 creatori che contribuiscono alla piattaforma e quasi 100.000 progetti condivisi, che hanno generato oltre 2 milioni di utilizzi validi. Creator di punta come comp56e SuperVectorGirlcontinuano a ispirare la community con risorse popolari, dalle sagome per supporti alle complesse scatole con meccanismo a iride.

Il Programma per Creatori di Atomm, con un montepremi di 1 milione di dollari, destina almeno 1 milione di dollari per premiare i creatori di contenuti, gli sviluppatori di strumenti e i creatori di video. I creatori di contenuti possono ricevere una quota dei ricavi, commissioni fino al 30% sulla vendita dei materiali e incentivi per le attività; gli sviluppatori ricevono commissioni continuative in monete virtuali per l'utilizzo dei loro strumenti; mentre i creatori di video possono ottenere importanti bonus per i contenuti con le migliori prestazioni su YouTube, TikTok e Instagram. Sono inoltre previsti vantaggi aggiuntivi, tra cui moltiplicatori esclusivi delle monete per determinati contenuti e ricompense convertibili in denaro.

Visione e disponibilità

«Atomm nasce da una convinzione semplice: avere un'idea dovrebbe essere sufficiente per iniziare a creare», ha dichiarato il responsabile del progetto Atomm. «Riunendo strumenti di IA, contenuti pronti per la produzione e le conoscenze dei creatori in un unico spazio, vogliamo aiutare tutti a trasformare l'immaginazione in qualcosa di reale».

Atomm ha completato il suo aggiornamento completo ed è ufficialmente disponibile dal 21 settembre 2026. Per maggiori informazioni, esplorare progetti pronti per la produzione o candidarsi al Programma per Creatori, visita Atomm.

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