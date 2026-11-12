Profumi San Marino: oltre i profumi equivalenti, punta sulla linea a marchio proprio con la prima fragranza originale

Spinte dalle preferenze per la profumeria di nicchia e di alta gamma, nel 2025 le fragranze si sono confermate la categoria a più rapida crescita nel panorama cosmetico italiano (+7,4% secondo Cosmetica Italia).

A fronte di listini che vedono un flacone da 100 ml superare regolarmente i cento euro, e spingersi ben oltre per le maison più ricercate, il mercato ha visto ampliarsi lo spazio dedicato ai profumi equivalenti, fragranze sviluppate da profumieri esperti a partire dalle piramidi olfattive dei profumi più celebri, in grado di intercettare una domanda attenta al rapporto qualità-prezzo.

In questo settore, tra gli e-commerce operativi, si distingue Profumi San Marino, che dopo aver costruito la propria reputazione sulla selezione di equivalenti di alta qualità, ha scelto di sviluppare una linea di profumi e prodotti a marchio proprio che oggi comprende profumi in formati alternativi, prodotti per il corpo e per il viso e, dal 2026, la prima fragranza originale firmata dall'azienda.

Il mercato dei profumi equivalenti e le nuove abitudini di acquisto delle fragranze

La domanda di profumi equivalenti è cresciuta sia per il prezzo decisamente più conveniente sia per il fenomeno nato sulla scia dei social network e della ricerca di dupe, con confronti tra profumi di lusso e alternative economiche che raccolgono milioni di visualizzazioni, e per la spinta del commercio elettronico, che permette di esplorare cataloghi molto ampi, leggere le recensioni degli altri acquirenti e confrontare le note olfattive prima di completare l'ordine.

Ne deriva un consumatore che tende a costruire un piccolo guardaroba di fragranze da alternare in base alla stagione e alle occasioni, invece di affidarsi a un unico profumo da ricomprare una volta l'anno, e che valuta con attenzione il rapporto tra qualità della composizione, durata sulla pelle e prezzo finale.

Questa evoluzione ha alzato le aspettative dei clienti, perché a un equivalente ben riuscito oggi chiedono una persistenza paragonabile a quella dell'originale, materie prime controllate e trasparenza sugli ingredienti, andando oltre la semplice somiglianza olfattiva.

Dai profumi equivalenti alla linea a marchio proprio di Profumi San Marino

Il progetto Profumi San Marino nasce con l'obiettivo di rendere la qualità olfattiva dei grandi marchi accessibile a un pubblico ampio e vede dal 2014, l'azienda operare come realtà indipendente nella vendita online di profumi equivalenti per donna, uomo e unisex, selezionando, testando e sviluppando direttamente le fragranze del proprio catalogo.

I profumi sono prodotti in Italia con alcol di origine vegetale e una concentrazione di essenza compresa tra l'8 e il 15%, e il lavoro sulle formulazioni segue un principio che l'azienda ha mantenuto nel tempo, ovvero migliorare la resa olfattiva senza far aumentare il prezzo al pubblico.

Tra il 2020 e il 2023, forte dell'esperienza accumulata con il catalogo degli equivalenti, Profumi San Marino ha avviato la produzione dei primi articoli a proprio marchio, partendo dalle creme e aggiungendo poi profumi solidi, profumi in olio, formati da viaggio e mini-size, fino a dare forma a quella che oggi è la Linea Profumi San Marino.

Creme, bagnodoccia e profumi in olio della Linea Profumi San Marino

L'idea che guida la Linea Profumi San Marino è quella di portare le fragranze più apprezzate dai clienti anche fuori dal flacone spray, declinandole in prodotti per la cura quotidiana che consentono di indossare la stessa nota olfattiva in momenti diversi della giornata, secondo la logica del layering già diffusa nella profumeria di fascia alta, dove crema, detergente e profumo vengono stratificati per rendere la scia più intensa e duratura.

Nella parte dedicata alla cosmesi si trovano le creme corpo, i bagnodoccia e le creme viso, ispirate alle fragranze più richieste del catalogo, dalle composizioni lattiginose e muschiate a quelle marine, passando per gli accordi gourmand al caffè e alla fava tonka e per i legnosi ambrati.

Per quanto riguarda le fragranze, la linea propone profumi in olio, pensati per un'applicazione mirata sui punti di pulsazione, e profumi solidi in formato compatto, comodi da portare in borsa o in valigia senza i limiti legati ai liquidi, due soluzioni che ampliano il modo di usare una fragranza già conosciuta e permettono di provarla in una texture diversa da quella dello spray.

Patchouli Rose, la prima fragranza originale firmata Profumi San Marino

Nel 2026 Profumi San Marino ha scelto di crescere e rafforzare la sua presenza sul mercato creando e commercializzando una fragranza propria, presentando al pubblico Patchouli Rose, la prima fragranza originale firmata dall'azienda, costruita completamente sul know-how maturato in oltre dieci anni di lavoro sulle composizioni e sulle materie prime.

La fragranza, unisex e prodotta in Italia, ruota attorno al patchouli, con il suo carattere terroso e legnoso, ammorbidito dalla rosa e arricchito da zafferano e gelsomino, mentre amberwood, ambra grigia, resina di abete e cedro danno profondità all'evoluzione sulla pelle e il fondo di muschio e legni caldi chiude con una scia persistente, adatta al giorno e alla sera in ogni stagione.

Il lancio di una fragranza propria segna un passaggio di identità che sposta il lavoro dal confronto con un modello esistente alla definizione di una firma olfattiva riconoscibile, pur restando nella fascia di prezzo accessibile su cui il marchio ha costruito il rapporto con i clienti.

Profumi San Marino S.r.l. è un e-commerce con sede nella Repubblica di San Marino specializzato dal 2014 nella vendita online di profumi equivalenti per donna, uomo e unisex, prodotti in Italia con alcol di origine vegetale. Accanto al catalogo di equivalenti, l’azienda ha sviluppato la Linea Profumi San Marino, che comprende creme corpo e viso, bagnodoccia, profumi in olio e profumi solidi, e nel 2026 ha lanciato Patchouli Rose, la sua prima fragranza originale. Con oltre 56.000 clienti serviti e più di 140.000 ordini gestiti, Profumi San Marino spedisce in tutta Italia.

Contatti:

Profumi San Marino

Sito: www.profumisanmarino.com

E-mail: info@profumisanmarino.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Profumi San Marino