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Pugilato, Everlast e Soles by Michelin insieme per nuove scarpe da boxe

Pugilato, Everlast e Soles by Michelin insieme per nuove scarpe da boxe
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03 novembre 2026 | 16.26
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Dalla collaborazione tra i due marchi nascono le Elite Boxing Shoes, calzature progettate per favorire aderenza, flessibilità e stabilità nei movimenti sul ring.

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – La tecnologia applicata alle calzature sportive entra nel mondo del pugilato con le Elite Boxing Shoes, nate dalla collaborazione tra Everlast e Soles by Michelin. Il progetto combina l'esperienza del marchio di attrezzature per la boxe con le competenze nello sviluppo di suole tecniche, puntando a rispondere alle esigenze di movimento degli atleti durante gli allenamenti e gli incontri.

Al centro delle nuove calzature c'è una suola Michelin progettata per favorire aderenza, flessibilità e supporto. Il battistrada presenta una scolpitura circolare studiata per agevolare gli spostamenti laterali, particolarmente importanti nel gioco di gambe del pugile, mentre l'ampia superficie di contatto è pensata per contribuire alla tenuta e alla durabilità della scarpa.

Le scanalature di flessione consentono alla suola di seguire i movimenti del piede durante i cambi di direzione. La struttura utilizza inoltre una mescola specifica per superfici indoor, con caratteristiche antiscivolo e non-marking, concepita per garantire aderenza sui pavimenti piani e regolari senza lasciare segni.

La componente tecnica della suola si affianca a una tomaia leggera e a una struttura high-top, con un cinturino aggiuntivo alla caviglia pensato per offrire maggiore sostegno durante gli spostamenti. Le scarpe sono destinate all'utilizzo sia in palestra sia sul ring e vengono proposte nelle taglie junior e adulto.

La collaborazione tra Everlast e Soles by Michelin si concentra dunque su uno degli aspetti centrali della disciplina: il controllo dei movimenti. Nel pugilato, infatti, rapidità negli spostamenti, equilibrio e capacità di cambiare direzione sono elementi determinanti nella gestione dell'incontro.

Le Elite Boxing Shoes sono proposte a un prezzo di 110 euro.

Contatti:
KTP.Agency
emiliano.stampa@gmail.com

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