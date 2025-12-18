Qonto nomina Chloé de Mont-Serrat Chief Operations Officer per raggiungere l’eccellenza operativa e migliorare la customer experience

Parigi, 18 dicembre 2025 – Qonto, la soluzione di gestione finanziaria per PMI e liberi professionisti con oltre 600mila clienti, ha nominato Chloé de Mont-Serrat nuova Chief Operations Officer (COO).

De Mont-Serrat entra in Qonto per guidare la divisione Operations dell’azienda in otto mercati europei (Francia, Italia, Germania, Spagna, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo). Con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e scalabilità delle operations in aziende digitali ad alta crescita, tra cui Brevo e Webhelp, vanta un solido track record anche nella trasformazione customer-centric e nel raggiungimento dell’eccellenza operativa. La nuova nomina riflette l’impegno di Qonto nel miglioramento della customer experience in un momento chiave nel percorso di crescita aziendale: ottenere la licenza bancaria per servire oltre 600.000 imprese in tutta Europa.

"Ciò che amo di più del mio nuovo ruolo in Qonto è il sentirmi personalmente connessa ai nostri clienti," afferma Chloé de Mont-Serrat. "Per la prima volta nella mia carriera, molte delle persone che incontro sono utenti reali che si affidano a Qonto ogni giorno per gestire la propria attività finanziaria. Questo crea un senso speciale di vicinanza e responsabilità. Sono particolarmente entusiasta di contribuire alla costruzione della struttura operativa che alzerà costantemente l’asticella della soddisfazione del cliente, mentre cresciamo in tutta Europa. È un grande privilegio entrare a far parte di un team così talentuoso in un momento cruciale del percorso di sviluppo Qonto”.

Alexandre Prot, Co-Founder&CEO di Qonto, dichiara: "Sono molto felice di dare il benvenuto a Chloé nel nostro Comitato Esecutivo. La sua esperienza nella costruzione di operations scalabili in aziende in rapida crescita, unita al suo profondo impegno per la centralità del cliente, è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questa fase del nostro percorso. Ciò che mi ha colpito di più è la sua capacità di semplificare la complessità e portare efficienza su larga scala, che diventa essenziale quando si servono 600.000 aziende in 8 mercati. Mentre lavoriamo per ottenere la licenza bancaria, Chloé e i suoi team costruiranno l’eccellenza operativa che garantirà a ogni imprenditore l’esperienza che merita, così che possa concentrarsi su ciò che conta davvero: far crescere il proprio business.”

Come COO, Chloé de Mont-Serrat guiderà un dipartimento di 400 persone che si occupa di onboarding regolamentato, assistenza clienti, operazioni di contrasto ai crimini finanziari (antiriciclaggio e frodi), operazioni legali e di pagamento, e customer success. Il suo impegno sarà al servizio di un miglioramento della customer experience su larga scala, promuovendo il miglioramento continuo attraverso pratiche Lean, automazione e strumenti basati su intelligenza artificiale. De Mont-Serrat collaborerà, inoltre, alla direzione strategica di Qonto come membro del Comitato Esecutivo, riportando direttamente a Steve Anavi, Co-Founder & Presidente, e collaborando con il team di leadership per garantire la prontezza operativa in una fase in cui Qonto sta lavorando per ottenere la licenza bancaria completa, a seguito della richiesta presentata all’ACPR, l’autorità bancaria francese, all’inizio di quest’anno.

De Mont-Serrat proviene da Brevo, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Client Officer e, in precedenza, quello di Chief Strategy Officer. Prima ancora, ha trascorso oltre 12 anni in Webhelp, ricoprendo infine il ruolo di CEO di The Nest by Webhelp, l’entità dedicata alle scale-up. La sua carriera include anche un’esperienza imprenditoriale come partner di una startup e-commerce di prodotti di bellezza maschile e ruoli presso brand di lusso come Christian Dior Couture.

L’ingresso di De Mont-Serrat arriva in un momento storico di trasformazione per Qonto, che sta lavorando per diventare una banca con licenza completa, concentrandosi sull’offrire un'esperienza clienti eccezionale in tutte le operazioni di business, crescere in modo efficiente negli 8 mercati europei e raggiungere 2 milioni di clienti entro il 2030, promuovere il miglioramento continuo attraverso automazione e intelligenza artificiale, preparare l'infrastruttura operativa per i requisiti della licenza bancaria e mantenere gli elevati standard di Qonto in termini di qualità, efficienza e conformità.

Chi è Chloé de Mont-Serrat

Con oltre 20 anni di esperienza in operations, strategia e customer experience, Chloé ha costruito la sua carriera in aziende digitali in rapida crescita, combinando centralità del cliente ed eccellenza operativa per generare impatto su larga scala. Recentemente ha ricoperto il ruolo di Chief Client Officer in Brevo, guidando un’organizzazione di 250 persone, e in precedenza quello di Chief Strategy Officer. Ha trascorso oltre 12 anni in Webhelp in vari ruoli di leadership, incluso quello di CEO di The Nest by Webhelp, l’entità di Webhelp dedicata alle scale-up. La sua carriera include anche esperienze imprenditoriali e ruoli presso marchi di lusso come Christian Dior Couture.

Chloé è laureata presso ESCP Business School e crede che chiarezza, fiducia e miglioramento continuo siano le fondamenta delle organizzazioni ad alte prestazioni.

Chi è Qonto

Qonto è la soluzione di gestione finanziaria leader in Europa che affianca oltre 600.000 PMI e professionisti in 8 Paesi. Fondata nel 2017 da Steve Anavi e Alexandre Prot, Qonto offre un conto business che integra fatturazione, contabilità e gestione delle spese in un'unica soluzione. Forte di 622 milioni di euro raccolti da primari investitori e di un team di oltre 1.600 persone, Qonto rivoluziona la gestione finanziaria delle imprese europee con soluzioni innovative, prezzi chiari e supporto clienti sempre attivo.

