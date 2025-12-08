circle x black
Raccoon 2 SE lancia l'offerta speciale di Natale: un'offerta delle feste per preparare il tuo prato alla primavera

08 dicembre 2025 | 14.05
SHENZHEN, Cina, 8 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Dopo il suo grande debutto su Kickstarter, il robot tagliaerba di nuova generazione di RoboUP, il Raccoon 2 SE, ha già superato i 500 sostenitori, a conferma della forte domanda tra i proprietari di piccoli giardini. Per festeggiare, l'azienda ha lanciato un Christmas Surprise Bundle limitato, che offre il Raccoon 2 SE con lame extra e picchetti per confine al prezzo speciale di $406.

È il tipo di regalo pratico per le feste molto apprezzato dai genitori. Facile, semplice e fatto per tagliare l'erba senza stress.

Il Raccoon 2 SE aiuta le famiglie impegnate, in cui tutti lavorano, a risparmiare tempo e a concentrarsi su ciò che conta di più, diventando un regalo di Natale importante per chi desidera un anno più rilassato e piacevole.

Il pacchetto speciale natalizio di Raccoon 2 SE è disponibile fino alla fine della campagna Kickstarter. La produzione in serie è in corso e le prime spedizioni sono previste per febbraio 2026. Il tosaerba è dotato di una garanzia di 3 anni e di una copertura di 2 anni per i componenti principali, con riparazione, sostituzione e risoluzione dei problemi a distanza assicurati in base alle necessità. I centri di assistenza RoboUP sono dislocati in Europa e negli Stati Uniti e la rete è in continua espansione.

Questa è l'ultima opportunità per assicurarsi il Raccoon 2 SE con vantaggi esclusivi per le vacanze, prima che i prezzi tornino ai livelli standard. Per saperne di più e richiedere lo Speciale Natale finché è disponibile, unisciti alla community RoboUP e visita la pagina della campagna oggi stesso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839297/51a65560da6a6f6923135cbaba595a95.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/raccoon-2-se-lancia-lofferta-speciale-di-natale-unofferta-delle-feste-per-preparare-il-tuo-prato-alla-primavera-302634731.html

