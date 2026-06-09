Rankia premia l’eccellenza finanziaria ai Rankia Awards 2026

Milano, 9 Giugno 2026. In occasione della Rankia Institutional Experience, evento che da anni riunisce in un’unica sala professionisti, broker, piattaforme di investimento, esperti, creator e operatori provenienti da diverse realtà del mondo finanziario, Rankia Italia ha celebrato una nuova edizione dei Rankia Awards, i premi assegnati alle realtà più apprezzate dalla community nel panorama degli investimenti.

La giornata, organizzata a Milano, ha rappresentato un momento di incontro e confronto tra professionisti del settore, confermando il ruolo di Rankia come punto di riferimento per l’educazione finanziaria e per la creazione di connessioni di valore tra investitori, intermediari e operatori del mercato.

I Rankia Awards 2026 nascono dal voto della community Rankia e di tutte le persone che hanno scelto liberamente di partecipare alla votazione. Non si tratta quindi di una selezione interna, ma di un riconoscimento costruito attraverso le preferenze espresse dagli utenti, che ogni giorno confrontano piattaforme, servizi e strumenti finanziari per orientarsi in modo più consapevole nel mondo degli investimenti.

In questa cornice, i riconoscimenti assegnati hanno evidenziato alcune tendenze interessanti del mercato: la crescita degli strumenti passivi, l’interesse verso soluzioni di investimento automatico, l’evoluzione del trading online e il consolidamento di nuove community anche in segmenti ancora giovani come quello crypto.

Tra i premi consegnati, DEGIRO è stata riconosciuta come Miglior Broker per ETF, una categoria particolarmente rilevante in una fase in cui gli ETF continuano a essere uno degli strumenti più utilizzati dagli investitori per costruire portafogli diversificati, efficienti e orientati al lungo periodo.

Nel segmento più tecnico dei derivati, BG SAXO ha ricevuto il premio come Miglior Broker Opzioni e Futures, confermando l’attenzione degli investitori più esperti verso piattaforme capaci di offrire accesso a strumenti avanzati, profondità operativa e un’infrastruttura adatta a strategie più sofisticate.

Il premio come Miglior piattaforma di trading è stato assegnato ad ActivTrades, con ActivTrader, in un ambito in cui l’esperienza d’uso, la stabilità della piattaforma e la qualità degli strumenti disponibili restano elementi decisivi per chi opera sui mercati con maggiore frequenza.

Particolarmente significativo anche il riconoscimento assegnato a Finst come Miglior piattaforma per criptovalute. Pur essendo un brand ancora meno conosciuto rispetto ad altri grandi nomi del settore, Finst ha dimostrato di aver costruito una community solida e coinvolta, capace di sostenerne la candidatura e di riconoscerne il valore in un mercato competitivo come quello degli asset digitali.

XTB ha invece ottenuto il premio come Miglior Piattaforma per Investimenti Automatizzati (PAC), una categoria che racconta bene l’interesse crescente verso soluzioni pensate per investire in modo graduale, ricorrente e più accessibile anche a chi preferisce un approccio di lungo periodo.

Infine, Leverage Shares è stata premiata come Miglior ETF Provider, in un contesto in cui gli emittenti specializzati giocano un ruolo sempre più importante nell’ampliare l’offerta disponibile agli investitori e nel proporre strumenti capaci di intercettare esigenze specifiche del mercato.

La premiazione si è inserita all’interno di una mattinata dedicata al networking e al dialogo tra diverse anime dell’industria finanziaria. La Rankia Institutional Experience ha infatti l’obiettivo di creare uno spazio concreto di relazione tra partner nazionali e internazionali, professionisti del settore e figure attive nella divulgazione finanziaria.

Per Rankia, questo format rappresenta una naturale estensione del proprio impegno nell’educazione finanziaria: non solo offrire contenuti, comparazioni e strumenti informativi agli investitori, ma anche favorire il confronto tra gli attori che contribuiscono ogni giorno allo sviluppo del mercato.

“La Rankia Institutional Experience e i Rankia Awards sono due momenti complementari: da un lato creiamo occasioni di dialogo tra professionisti del settore, dall’altro valorizziamo le realtà che la nostra community riconosce come punti di riferimento nelle diverse categorie. Il nostro obiettivo resta quello di contribuire a una cultura finanziaria più accessibile, consapevole e vicina alle esigenze reali degli investitori”, dichiara Miguel Arias, CEO di Rankia.

Con questa nuova edizione dei Rankia Awards, Rankia conferma il proprio ruolo di ponte tra community, professionisti e operatori finanziari, promuovendo un ecosistema in cui educazione, trasparenza, innovazione e collaborazione diventano elementi centrali per la crescita del settore.

Rankia è una community finanziaria internazionale nata in Spagna e oggi presente in diversi Paesi di Europa, Sud America e Asia, con l’obiettivo di promuovere l’educazione finanziaria e aiutare gli utenti a prendere decisioni più consapevoli nel mondo degli investimenti. Attraverso contenuti editoriali, comparazioni, eventi, webinar e iniziative dedicate alla formazione, Rankia mette in relazione investitori, esperti e operatori del settore finanziario, contribuendo alla diffusione di una cultura finanziaria più accessibile e informata.

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