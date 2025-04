Register.it: il provider italiano che aiuta aziende, privati e professionisti a creare progetti online performanti﻿

Dall’hosting WordPress alla PEC, passando per domini, e-mail professionali e strumenti per la sicurezza: Register.it accompagna le imprese italiane in un percorso verso una presenza online completa e sicura.

Firenze, 22 Aprile 2025. La presenza online sta diventando sempre più rilevante per aziende, liberi professionisti e in alcuni casi anche per i privati che vogliono avviare un progetto sul web. Il mondo digitale ha moltissimo da offrire, ma ci sono tante risorse e funzioni di cui si ha bisogno se si vuole aprire un sito web, se si desidera comunicare al meglio con clienti, fornitori o con gli enti burocratici.

Tra le funzionalità più importanti per chi vuole portare un progetto online ci sono sicuramente: il sito web, che serve per creare la propria immagine digitale e che deve essere realizzato con il giusto provider di hosting per ottenere ottime funzionalità, la PEC e-mail per una comunicazione sempre professionale, dominio, ma anche funzioni dedicate alla sicurezza e alla privacy.

Tra i brand italiani più conosciuti del settore troviamo Register.it , azienda con sede a Firenze con oltre vent’anni di esperienza che offre servizi digitali per la presenza in rete come registrazione di nomi a dominio, servizi di hosting, apertura di caselle email e PEC.

Register.it offre soluzioni semplici, flessibili e scalabili, capaci di adattarsi alle esigenze di chi muove i primi passi online così come a chi gestisce già una presenza digitale articolata. E lo fa con una gamma di servizi pensata per coprire ogni aspetto: dalla registrazione del dominio all’hosting, dalla PEC alla sicurezza.

WordPress hosting di Register.it: una soluzione dedicata per un sito performante

Uno dei prodotti di punta di Register.it è l’hosting ottimizzato per WordPress, scelto da moltissimi utenti che desiderano un sito flessibile e facilmente aggiornabile, senza dover scendere a compromessi su performance o sicurezza.

Il pacchetto dedicato a WordPress permette di installare il CMS velocemente, garantisce backup quotidiani, aggiornamenti automatici e l’assistenza di un team tecnico italiano, disponibile per supportare i clienti anche in fase post-lancio.

In più, grazie ai server configurati per sfruttare al meglio le potenzialità di WordPress, si ottengono tempi di caricamento rapidi e stabilità anche in caso di picchi di traffico.

Dato che clienti si avvicinano a WordPress senza competenze tecniche e temono che costruire un sito sia complicato, sfruttare un hosting WordPress rende più semplice la configurazione e permette di ottenere prestazioni migliori.

L’hosting WordPress di Register.it è pensato per offrire il massimo in termini di semplicità, prestazioni e sicurezza, grazie anche all’integrazione di strumenti basati su intelligenza artificiale che accompagnano l’utente in ogni fase della creazione del sito. Include, infatti, AI Site Assistant, l’assistente virtuale che semplifica la costruzione del sito suggerendo testi, layout e funzionalità in base al tipo di attività, ideale anche per chi parte da zero.

I piani hosting sono disponibili in due versioni: Hosting WordPress e Hosting WordPress Gestito con aggiornamenti e manutenzioni gestiti direttamente da tecnici esperti. Tutte le soluzioni includono WordPress preinstallato, Dischi SSD NVMe, Database MySQ, Backup automatici e molto altro con tempi di caricamento rapidi e stabilità anche in caso di picchi di traffico.

Tutte queste caratteristiche rendono l’Hosting WordPress di Register.it la soluzione ideale sia per utenti esperti che per chi si avvicina a WordPress senza competenze tecniche e teme che costruire un sito web sia complicato.



Il servizio PEC: posta elettronica certificata e sicura

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è ormai sempre più rilevante, oltre che obbligatoria per le relazioni tra aziende, professionisti e Pubblica Amministrazione. Con Register.it è possibile attivare una casella PEC in pochi minuti, con la certezza di utilizzare un servizio conforme alla normativa italiana e facile da gestire anche per chi è alle prime armi.

La PEC, inoltre, permette di risparmiare tempo – e spesso anche denaro – evitando raccomandate, viaggi in posta o gestioni cartacee. Ogni messaggio ha validità legale, con ricevute di invio e consegna che certificano data, ora e contenuto della comunicazione.

Per chi ha bisogno di conservare i messaggi nel tempo, è disponibile anche un servizio di conservazione a norma che garantisce la conservazione dei dati e dei documenti per dieci anni, in linea con quanto previsto dalla legge.

Tanti servizi, in un’unica piattaforma

Uno degli elementi distintivi di Register.it è la possibilità di gestire tutto da un unico pannello di controllo, accessibile anche da dispositivi mobili. Nessun bisogno di imparare interfacce diverse per ogni prodotto: tutto è integrato in un’unica dashboard, pensata per facilitare la gestione anche a chi non ha esperienza nel settore.

Tra i servizi più apprezzati di Register.it, oltre all’hosting potenziato dall’AI e alla PEC, ci sono:

la registrazione e il rinnovo dei domini, con estensioni classiche (.it, .com) ma anche nuove e creative (. store, .design, .blog);

le e-mail professionali, con spazio espandibile, filtri antispam e accesso da client o webmail;

i certificati SSL, necessari per proteggere la navigazione dei visitatori e migliorare la propria reputazione online;

un tool per la realizzazione di siti web, pensato per chi vuole realizzare un sito vetrina senza bisogno di codice, con modelli grafici personalizzabili e funzioni drag-and-drop.

un servizio pensato per conformare il sito alla normativa GDPR per la sicurezza dei dati personali degli utenti.

Register.it offre un set di servizi completo, ma anche un’assistenza clienti che supporta al meglio i professionisti, le aziende e i privati che vogliono costruire una propria identità e un sito web che li rappresenti o che parli del proprio progetto.

Con soluzioni accessibili anche alle realtà più piccole, strumenti pensati per semplificare e un gruppo sempre disponibile, Register.it si contraddistingue per concretezza, affidabilità e ampio set di servizi.

Register.it è leader in Italia nel settore dei servizi digitali per la presenza in rete per imprese e professionisti, dalla registrazione di domini all’hosting, passando per servizi di web marketing e visibilità online.

Register.it fa parte di team.blue, un grande gruppo europeo oltre 40 brand nazionali che collaborano per offrire le migliori competenze e i migliori servizi digitali a milioni di clienti.

