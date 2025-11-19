Riapre dopo 50 anni la Chiesa di Santa Caterina dei Funari. Un gioiello d’arte restituito alla città di Roma in occasione del Giubileo 2025

Libanori (Presidente ASP San Michele): “Restituiamo a Roma e ai fedeli un luogo di immenso valore artistico e spirituale”

Roma, 19 novembre 2025–Dopo cinquant’anni di chiusura, la Chiesa di Santa Caterina dei Funari riapre finalmente le sue porte alla città di Roma grazie al fondamentale impegno dell’ASP Istituto Romano di San Michele e del suo Presidente Giovanni Libanori, che hanno reso possibile la riapertura al pubblico in occasione dell’Anno Giubilare.

Situata nel cuore di Roma, tra Via dei Funari e Via Michelangelo Caetani, la Chiesa – di remote origini medievali – rappresenta un gioiello di architettura e arte risalente alla fine del XVI secolo. Dedicata alla martire Santa Caterina d’Alessandria, custodisce opere di immenso valore realizzate da alcuni dei più grandi maestri del tardo Rinascimento, tra cui Marcello Venusti, Girolamo Muziano e Annibale Carracci.Questi capolavori rappresentano un patrimonio inestimabile per la città di Roma, valorizzando di fatto la Chiesa come spazio di incontro tra arte, fede e comunità.

La riapertura della Chiesa, chiusa da oltre mezzo secolo, segna un momento di grande valore simbolico e culturale: un luogo di preghiera e di arte torna ad essere accessibile per la comunità romana, restituendo alla città uno spazio di riflessione, memoria e incontro.

“La riapertura della Chiesa di Santa Caterina dei Funari – dichiara il Presidente dell’ASP Istituto Romano di San Michele Giovanni Libanori – rappresenta un dono alla città di Roma e a tutti i fedeli in occasione del Giubileo. Restituire alla collettività un luogo di tale valore artistico e spirituale significa ridare vita a una parte preziosa della nostra identità. Un ringraziamento speciale– prosegue il PresidenteGiovanni Libanori–a Don Paolo Nicolini, Rettore della Chiesa di Santa Caterina dei Funari, per l’impegno e la disponibilità dimostrati. È anche grazie al suo contributo che oggi possiamo riaprire la Chiesa”.

La cerimonia di riapertura, in programma per martedì 25 novembre 2025, si svolgerà in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e con laricorrenza del martirio di Santa Caterina d’Alessandria – un simbolico connubio tra memoria, spiritualità e attualità.

L’evento si aprirà alle ore 10:00con la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.Em. Card. Baldassare Reina, Vicario Generale per la Diocesi di Roma.Alle ore 11:00, a seguito dei saluti istituzionali,prenderà la parola Mons. Andrea Manto, Vicario Episcopale per la Pastorale della Salute, per effettuare un intervento su “Il Martirio di Santa Caterina: un messaggio di grande attualità”. A conclusione della manifestazione,alle ore 11:15, lo storico dell’arte Prof. Tommaso Strinati realizzerà un’illustrazione su“La Chiesa di Santa Caterina dei Funari: un patrimonio di storia e cultura da riscoprire”.

L’evento segna un importante traguardo per l’ASP Istituto Romano di San Michele, che ancora una volta si conferma presidio di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso della Capitale.

“Questo risultato – conclude il Presidente Libanori – si inserisce all’interno di un ampio percorso di valorizzazione e tutela del patrimonio storico-artistico dell’Istituto. Un impegno costante che mira a restituire alla collettività spazi e testimonianze di grande valore, contribuendo alla crescita culturale e sociale del territorio.”

