Meloni a Madrid ospite di Abascal guida la Mini: "Giorgia chica valiente"

Trasferta a Madrid per la premier Giorgia Meloni per festeggiare il nuovo anno. Il leader di Vox e presidente dei Patrioti, Santiago Abascal, partito alleato in Ue di Fdi, ha pubblicato sui social un breve video assieme alla presidente del Consiglio italiana alla guida di una Mini minor d'epoca. "È stato motivo di orgoglio iniziare il nuovo anno accogliendo nella nostra casa una grande amica, e un pilota ancora più grande, che sta cambiando l'Italia e il mondo", scrive sui social Abascal, postando le immagini del giro in auto e poi della visita del premier italiano presso la sua casa. Negli scatti la Meloni siede a tavola, tenendo in braccio il figlio piccolo di Abascal, Hernan. Poi una foto in compagnia della mamma, la blogger Lidia Bedman e compagna del leader di Vox, tutti abbracciati e sorridenti.