Riccardo Concetti, M&R Sviluppo: “oggi servono visione industriale, competenze integrate e capacità di creare valore reale”

Il Direttore Generale Riccardo Concetti illustra le sfide e le prospettive del mercato immobiliare italiano nei comparti industriale, logistico, commerciale e turistico-alberghiero.

Pesaro – Nel panorama italiano dello sviluppo immobiliare, Riccardo Concetti, Direttore Generale di M&R Sviluppo del Gruppo Mulazzani (Pesaro), ha maturato un’esperienza significativa in operazioni complesse legate a trasformazioni territoriali, asset produttivi e progetti orientati alla valorizzazione economica degli immobili.

La sua attività si è sviluppata in diversi ambiti: dagli impianti industriali alle piattaforme logistiche, dai parchi commerciali alla grande distribuzione organizzata, fino al settore turistico-alberghiero. Un percorso che gli ha consentito di confrontarsi con progetti caratterizzati da esigenze tecniche, urbanistiche, finanziarie e gestionali differenti.

L’approccio di Riccardo Concetti alla guida di M&R Sviluppo si fonda su una visione manageriale dello sviluppo immobiliare, supportata da una rete di professionisti, advisor tecnici, operatori finanziari e partner industriali coinvolti nelle diverse fasi del processo: dalla pianificazione urbanistica allo sviluppo, fino alla valorizzazione e gestione degli asset.

Un settore in profonda trasformazione

Sul fronte delle sfide attuali, il Direttore Generale sottolinea come il comparto richieda oggi un cambio di prospettiva. “Oggi lo sviluppo immobiliare non può più essere interpretato come una semplice operazione edilizia. È un processo industriale complesso che richiede competenze trasversali, capacità di coordinamento e una visione strategica di lungo periodo”, afferma Concetti.

“Le sfide riguardano certamente gli aspetti normativi, urbanistici e finanziari, ma soprattutto la capacità di creare progetti sostenibili, efficienti e realmente funzionali alle esigenze del mercato e dei territori”, prosegue.

Logistica e industria, asset strategici dell’economia

Tra i comparti diventati sempre più centrali, Concetti individua quello logistico e industriale. “La logistica è oggi uno degli asset strategici dell’economia contemporanea. L’evoluzione dell’e-commerce, la riorganizzazione delle filiere produttive e la necessità di infrastrutture sempre più efficienti stanno trasformando profondamente il comparto”, spiega il Direttore Generale.

“Realizzare piattaforme logistiche moderne significa integrare tecnologia, sostenibilità energetica, accessibilità e organizzazione funzionale. Non basta costruire immobili: bisogna creare sistemi operativi efficienti, in grado di generare valore nel tempo”, aggiunge.

Parchi commerciali e GDO verso modelli integrati

Cambiamenti rapidi interessano anche il comparto commerciale e la grande distribuzione organizzata. “Oggi i parchi commerciali devono essere concepiti come luoghi integrati, capaci di offrire servizi, accessibilità, esperienza e qualità urbana”, osserva Concetti.

“La grande distribuzione organizzata richiede strutture sempre più efficienti e coerenti con il contesto territoriale. Per questo è necessario lavorare con approcci multidisciplinari, coinvolgendo urbanisti, architetti, operatori commerciali, investitori e specialisti della mobilità”, sottolinea.

Turistico-alberghiero, qualità e standard internazionali

Un ulteriore settore rilevante è quello turistico-alberghiero. “L’Italia possiede un patrimonio straordinario e il turismo continua a rappresentare un asset strategico per il Paese. Tuttavia oggi il mercato richiede qualità, organizzazione e standard internazionali”, dichiara il Direttore Generale di M&R Sviluppo.

“Nel settore turistico-alberghiero è fondamentale saper coniugare identità territoriale, sostenibilità e capacità gestionale. Gli investitori cercano progetti solidi, strutturati e con una visione chiara della valorizzazione futura”, prosegue.

Il valore di una struttura organizzata e della credibilità

Sul valore aggiunto di una struttura organizzata, Concetti richiama “la capacità di coordinare competenze diverse all’interno di un unico sistema operativo. Le operazioni immobiliari complesse richiedono metodo, relazioni istituzionali corrette, partner qualificati e professionisti specializzati”.

“Nel tempo abbiamo costruito una rete di collaborazioni che ci consente di affrontare progetti importanti con standard qualitativi elevati e una gestione ordinata delle diverse fasi operative”, evidenzia.

Un ruolo decisivo, nel settore, lo gioca la credibilità. “Conta moltissimo. La credibilità si costruisce nel tempo attraverso risultati concreti, trasparenza, serietà professionale e capacità di mantenere gli impegni”, afferma Concetti. “Chi investe oggi cerca interlocutori competenti, strutturati e affidabili. Il nostro obiettivo è creare valore reale attraverso progetti sostenibili, ben pianificati e coerenti con le esigenze del mercato”.

Le prospettive future

Guardando al futuro dello sviluppo immobiliare in Italia, il Direttore Generale prevede “una crescente integrazione tra innovazione, sostenibilità e qualità progettuale. Il mercato premierà sempre di più chi saprà unire competenze tecniche, capacità manageriali e visione strategica”.

“Lo sviluppo immobiliare continuerà a essere un motore importante dell’economia italiana, ma richiederà professionalità sempre più qualificate e strutture capaci di gestire processi complessi con efficienza e responsabilità”, conclude Concetti.

Con un approccio orientato alla pianificazione, alla sostenibilità economica e alla gestione integrata dei progetti, Riccardo Concetti, Direttore Generale di M&R Sviluppo del Gruppo Mulazzani, rappresenta un profilo professionale consolidato nel settore dello sviluppo immobiliare. La sua esperienza nei comparti industriale, logistico, commerciale e turistico-alberghiero evidenzia una visione del mercato fondata su concretezza operativa, coordinamento delle competenze e capacità di costruire valore nel lungo periodo.

Contatti:

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