Rigenerazione urbana: l’impegno di Costruzioni Dalla Verde in provincia di Vicenza

Vicenza, novembre 2026 - Il Veneto è la seconda regione italiana per quota di territorio coperto da superfici artificiali. Secondo il Rapporto ISPRA-SNPA 2026 sul consumo di suolo, presentato il 27 ottobre, edifici, strade e altre coperture occupano l'11,87% della superficie regionale, contro una media nazionale del 7,19%, e nel solo 2025 si sono aggiunti 584 ettari di nuove superfici artificiali. Le analisi di ARPA Veneto collocano la pressione maggiore nella pianura compresa tra Venezia, Padova, Vicenza e Treviso, con comuni che superano il 40% di suolo consumato.

Lo stesso Rapporto indica però nel Veneto anche la regione con la più ampia superficie potenzialmente recuperabile per nuovi spazi verdi urbani, quasi 32.000 ettari. In provincia di Vicenza la partita passa anche dalle aree produttive nate in un'altra stagione industriale e rimaste vuote nel cuore dei centri abitati: riportarle dentro la vita della città richiede anni di studi, un accordo con le amministrazioni locali e investimenti consistenti, e per questo molte restano a lungo in attesa di una nuova destinazione.

A Creazzo, nel Vicentino, un impegno concreto in questa direzione è rappresentato da Creazzo Citypark, il complesso residenziale che Costruzioni Dalla Verde , impresa di Montecchio Maggiore attiva dal 1952, ha realizzato al posto della ex NUT, nel centro cittadino.

I lavori si sono conclusi ad aprile 2026, a meno di tre anni dall'avvio delle demolizioni cominciate nel luglio 2023, e l'intervento è sold out: i 56 appartamenti sono stati tutti venduti e consegnati alle famiglie. Più del risultato commerciale, per Dalla Verde Costruzioni conta ciò che l'operazione ha restituito alla comunità, cioè un'area di grande peso nel tessuto urbano tornata a disposizione di chi la abita.

Dalla ex fabbrica tessile al parco urbano, con meno di un terzo dei volumi

Per molti anni lo stabilimento della ex NUT ha ospitato un'azienda tessile di grandi dimensioni, che ha dato lavoro a numerosi abitanti di Creazzo e dei comuni vicini e ha accompagnato la crescita della città. Nel presentare il progetto ai cittadini, Pierpaolo Dalla Verde, amministratore delegato della società, aveva descritto quell'edificio come il segno di un'epoca in cui l'industria dettava i ritmi della vita urbana, perché rappresentava la via principale verso lavoro e benessere, secondo un modello di sviluppo che oggi appartiene al passato.

Chiusa l'attività, lo stabilimento è rimasto vuoto per oltre 15 anni: un blocco di 70.000 metri cubi fuori scala e fuori contesto rispetto alle abitazioni circostanti, che con la sua mole oscurava le case e i negozi affacciati sulla stessa area. L'amministratore delegato ne aveva parlato come di un peso eccessivo per l'intera comunità, che da anni chiedeva una soluzione per quell'area.

Il progetto presentato il 20 luglio 2023, giorno in cui sono partite le ruspe, ha cambiato il rapporto tra costruito e spazio libero. Al posto della vecchia fabbrica Costruzioni Dalla Verde Spa ha edificato 22.000 metri cubi, meno di un terzo di quanto è stato demolito, e l'altezza massima si è abbassata di oltre 10 metri. Le cubature sono distribuite in quattro edifici, Acero, Cedro, Larice e Tiglio, ciascuno con garage privati al piano terra e quattro piani di abitazioni tra bicamere, tricamere e attici.

Fin dalla presentazione Pierpaolo Dalla Verde aveva sottolineato quanta aria e quanto spazio il taglio dei volumi avrebbe restituito al centro.

Da quella riduzione è nato un parco diffuso che avvolge le palazzine ed è a disposizione dell'intera città, insieme a una dotazione di posti auto a livello stradale. Per chi vive nelle vie intorno il cambiamento si misura nella luce e nella visuale ritrovate, nel punto in cui prima si alzava la sagoma dello stabilimento.

Togliere volumi invece di aggiungerne: il metodo dietro il sold out

L'impostazione di Creazzo Citypark risponde a una linea che Dalla Verde segue da tempo, incentrata sulla riqualificazione delle aree degradate e sulla costruzione di edifici antisismici ad alta efficienza energetica, inseriti in ampi spazi verdi. Già all'avvio del cantiere l'amministratore delegato aveva indicato nella rigenerazione delle cubature inadeguate o inutilizzate l'alternativa al consumo di nuovo suolo, che a suo giudizio va fermato.

Su questa base il progetto, firmato da MAM Architetti, è rimasto esclusivamente residenziale: nell'area non sono stati inseriti nuovi insediamenti produttivi o attività economiche, una scelta con cui l'impresa ha voluto evitare di caricare il centro di funzioni invasive e lasciare il comparto alle famiglie che lo abitano. Accanto alle abitazioni il cantiere ha reintrodotto specie vegetali dimenticate, ha ricucito i percorsi pedonali e ciclabili con il resto della città e ha fatto del risparmio energetico uno standard costruttivo, con un abbattimento delle emissioni di CO2.

Per la società l'operazione ha comportato un investimento importante e anni di studi, di calcoli e di verifiche economiche. Pierpaolo Dalla Verde lo aveva presentato come un progetto complesso, affrontato con la disponibilità a esporsi in prima persona pur di portarlo a compimento, perché in linea con la visione dell'impresa sul futuro delle costruzioni. A lavori conclusi, l'amministratore delegato ha sottolineato che la rigenerazione urbana di cui le città hanno bisogno consiste nel fermare il consumo di suolo, alleggerire le aree in cui il costruito pesa troppo e restituire spazio alla collettività.

Il percorso è stato condiviso con l'amministrazione comunale e l'ufficio tecnico di Creazzo, che hanno partecipato attivamente allo sviluppo dell'intervento e senza i quali, nelle parole dell'amministratore delegato, l'operazione non avrebbe potuto realizzarsi. La commercializzazione delle unità è stata invece affidata all'agenzia ReAgency. La vendita di tutti i 56 appartamenti indica che un intervento costruito sottraendo volume, con altezze contenute e ampi spazi verdi, incontra la domanda di chi cerca casa nel centro di una città di provincia.

A Trissino la rigenerazione prosegue sull'area ex Rancan

Lo stesso modello trova ora applicazione in Valle dell'Agno, nel punto in cui la valle si apre verso la pianura. A Trissino Dalla Verde Costruzioni sta trasformando l'area industriale dismessa ex Rancan, situata in un'oasi naturalistica lungo il greto del torrente Agno, dove la demolizione dei vecchi volumi lascia il posto a un contesto residenziale protetto. Il nuovo quartiere è composto da cinque edifici su tre piani fuori terra, con dimensioni contenute in altezza e in volume e una destinazione riservata alle sole abitazioni, come già avvenuto a Creazzo.

L'area è attraversata dalla pista ciclopedonale che segue il corso d'acqua e collega tutta la vallata. Le nuove costruzioni a Trissino firmate da Costruzioni Dalla Verde Spa si trovano a breve distanza da tutti i servizi, in un contesto pensato per le famiglie che desiderano unire uno stile di vita contemporaneo al benessere di un ambiente naturale. Lungo quel tracciato gli spostamenti verso il paese e verso gli altri comuni della valle si possono fare a piedi o in bicicletta.

Il progetto porta la firma di MAM Architetti in collaborazione con STAART Architects, che hanno messo al centro la privacy dei residenti, il comfort degli ambienti e l'impiego della tecnologia in ogni fase, con l'obiettivo di arrivare a una casa senza emissioni di CO2. Gli edifici sono in Classe A e le abitazioni, bicamere e tricamere, dispongono di garage al livello strada e di zone living aperte su terrazze abitabili o giardini privati, con consegna prevista nel 2027.

Con Trissino, Dalla Verde porta in un secondo comune della provincia la stessa idea di città già realizzata a Creazzo, quella in cui un'area produttiva rimasta senza funzione torna a far parte della vita quotidiana di chi la abita.

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