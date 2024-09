Rigenerazione urbana, venerdì 20 settembre tavola rotonda in Campidoglio

L’incontro, dal titolo “Le città da rigenerare valorizzando investimenti e il diritto all’abitare”, si terrà dalle ore 17 alle 19 nella Sala “Nicoletta Calcagni”

Roma, 18 settembre 2024. Venerdì 20 settembre dalle ore 17 alle 19, presso la Sala “Nicoletta Calcagni” del Campidoglio (Via del Tempio di Giove n. 3, Roma), avrà luogo il convegno “Le città da rigenerare valorizzando investimenti e il diritto all’abitare”. La tavola rotonda è promossa da un gruppo di architetti coordinato Salvo Lo Nardo, in collaborazione con la rivista Articolo 9 in qualità di media partner e il gruppo consiliare in Campidoglio di Sinistra Civica Ecologista.

L’obiettivo dell’incontro è quello di aprire uno spazio di riflessione sul tema della rigenerazione urbana a Roma e Milano, coinvolgendo operatori del settore, professionisti e amministratori pubblici al fine di individuare sinergie e soluzioni tra pubblico e privato che siano in grado di veicolare l’investimento privato nella rigenerazione urbana inserendo al tempo stesso attività mirate a contrastare divisioni e divario sociale.

Al convegno, moderato dalla giornalista del Corriere della Sera Manuela Pelati, parteciperanno: Giuseppe Franco Ferrari, Professore di Diritto costituzionale nell’Università Bocconi di Milano e coordinatore dell’Osservatorio Smart City Bocconi; Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale; Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano; Pietro Foroni, già Assessore al Territorio della Regione Lombardia, oggi Amministratore Delegato di FS Security; Federico Rocca, Presidente Commissione Trasparenza di Roma Capitale; Antonio Preiti, Economista; Salvo Lo Nardo, Architetto; Paolo Cento, Direttore della rivista Articolo 9; Alessandro Luparelli, Capogruppo di Sinistra Civica Ecologista di Roma Capitale.

Per info:

Salvo Lo Nardo

tel. 3358161197

Ufficio stampa:

Andrea Pranovi

tel. 3283040781

mail: andrea.pranovi@libero.it