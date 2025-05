Rishabh Software e S4G Consulting lanciano SR360 per accelerare la trasformazione digitale in Australia

MELBOURNE, Australia, 8 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Rishabh Software e S4G Consulting hanno unito le forze per lanciare SR360, un servizio tecnologico end-to-end orientato al business, progettato per aiutare le aziende a modernizzare la loro tecnologia senza la complessità e i problemi di interruzione che in genere sono inevitabili.

Basato sulla piattaforma proprietaria Blueprint 3.0, SR360 offre una strategia commerciale con un'architettura d'impresa per aiutare le aziende a gestire senza problemi l'adozione del cloud, l'ammodernamento dei sistemi legacy, la conformità normativa e l'efficienza operativa.

"La trasformazione digitale non riguarda solo le nuove tecnologie. "Si tratta di prendere decisioni tecnologiche razionali che producano risultati aziendali tangibili", spiega Saumil Shah, Direttore strategia presso Rishabh Software. "SR360 offre un percorso strutturato e dai costi contenuti verso l'ammodernamento."

Come SR360 aiuta le aziende

SR360 offre quattro servizi principali:

Essenzialmente, SR360 è basato su Blueprint 3.0, che garantisce:

"Blueprint 3.0 elimina la complessità dalla trasformazione digitale", spiega Harsh Mishra, Direttore tecnico presso S4G Consulting. "Consente alle aziende di evolversi senza problemi, rimanendo al contempo in linea con le esigenze del settore".

Espansione della presenza di Rishabh Software in Australia

Con SR360, Rishabh Software rafforza la sua impronta di trasformazione digitale in Australia, offrendo:

Informazioni su Rishabh Software

Rishabh Software aiuta le aziende di tutto il mondo a creare soluzioni sicure, scalabili e basate sull'IA. Scopri di più su Rishabh Software.

Informazioni su S4G Consulting

S4G Consulting aiuta le aziende ad allineare la tecnologia alla strategia aziendale adottando un approccio all'architettura d'impresa guidato dall'azienda. Scopri di più su S4G Consulting.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2681533/Rishabh_Software_S4G_Consulting.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2681441/Rishabh_Software_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/rishabh-software-e-s4g-consulting-lanciano-sr360-per-accelerare-la-trasformazione-digitale-in-australia-302449776.html

