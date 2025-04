Roberto Mauro, Accertamenti Superbonus: il Bestseller su come affrontare con successo gli accertamenti fiscali

Milano, 15.04.2025 – Negli ultimi anni i bonus edilizi sono stati al centro dell'attenzione mediatica: opportunità straordinarie da sfruttare, ma accompagnate da normative complesse e in continua evoluzione. La buona notizia è che, con l’aiuto dei giusti professionisti, prevenire e gestire eventuali problemi è possibile. Tutto sta nell’affidarsi alle persone giuste.

Per tutti coloro che desiderano tutelare i propri bonus edilizi senza il rischio di incorrere in sanzioni, esce oggi il libro di Roberto Mauro “ACCERTAMENTI SUPERBONUS. Guida Pratica per Affrontare con Successo gli Accertamenti Fiscali E Tutelare i Tuoi Bonus Edilizi” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per prevenire errori, affrontare eventuali accertamenti in tranquillità e salvaguardare i propri investimenti con l’ausilio di un professionista specializzato.

“Il mio libro affronta il tema degli accertamenti fiscali legati ai bonus edilizi, con un focus particolare sul Superbonus 110%. Grazie a un linguaggio chiaro e lineare, guida il lettore attraverso normative articolate così da aiutarlo a evitare gli errori più frequenti nella gestione delle pratiche” afferma Roberto Mauro, autore del libro. “Il testo offre inoltre strategie pratiche per affrontare eventuali verifiche dell’Agenzia delle Entrate, dalla fase preventiva fino al contenzioso, fornendo esempi concreti, casi di studio e best practice”.

Come spiega lo stesso autore, sono numerose le domande e le incertezze manifestate negli ultimi anni riguardo ai bonus edilizi e agli accertamenti fiscali. Motivo per il quale ha pensato bene di creare un libro capace di fare chiarezza su un tema così intricato dal punto di vista normativo ma, allo stesso tempo, di grande interesse pubblico.

“Questo manuale è stato scritto da un vero esperto di settore” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Solo un professionista preparato come Roberto Mauro poteva fornire linee guida chiare su come monitorare le novità normative e su come verificare la conformità delle pratiche, il tutto all’interno di un unico libro”.

“Ho deciso di affidarmi alla Bruno Editore perché è il punto di riferimento nel panorama editoriale italiano nella pubblicazione di testi di crescita personale, professionale e finanziaria” conclude l’autore. “La capacità del team di Giacomo Bruno di aiutarmi a trasformare argomenti complessi in contenuti accessibili e di valore per i lettori, ha reso questo percorso editoriale estremamente di valore”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3EWCNvL

Roberto Mauro, nato a Latisana il 22 maggio 1973, dottore commercialista, è uno dei massimi esperti italiani in materia di bonus edilizi, consulenza e report in materia di sostenibilità ESG, nonché di fiscalità delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Grazie alla consolidata esperienza acquisita, aiuta imprese e privati a garantire conformità e successo nei progetti intrapresi. Con passione e dedizione, offre supporto specializzato per affrontare gli accertamenti fiscali e ottimizzare gli incentivi. La sua passione lo porta a investire molto nello sviluppo personale e professionale, partecipando a corsi e convegni come relatore. Visita il sito web: www.robertomauro.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi