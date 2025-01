Rockwell Automation apre un nuovo laboratorio di ricerca tecnologica avanzata a Praga

Un team di ricercatori contribuirà a sviluppare le tecnologie industriali del futuro

BRUXELLES, 23 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, sta ampliando il suo team Advanced Technology con l'apertura di un nuovo laboratorio di ricerca a Praga, nella Repubblica Ceca. Lo scopo del team Advanced Technology non è solo quello di aiutare Rockwell a fornire nuovi prodotti e servizi, ma anche di far progredire l'intero settore dell'automazione attraverso una solida leadership di pensiero e l'impegno con gli standard e la comunità accademica.

Il team di Praga lavorerà per soddisfare le esigenze previste dei clienti, convalidare il futuro dei prodotti Rockwell e identificare opportunità e limiti delle nuove tecnologie. I risultati delle ricerche costituiranno input essenziali per lo sviluppo di prodotti e servizi e contribuiranno in modo significativo al portafoglio di proprietà intellettuale di Rockwell.

"Il nostro team Advanced Technology è una parte fondamentale dell'ecosistema di innovazione di Rockwell, poiché aiuta a tradurre concetti tecnici emergenti e a identificare potenziali applicazioni industriali", ha affermato Kyle Crum, direttore di Advanced Technology.

Il nuovo laboratorio arricchirà l'esistente struttura Rockwell di Praga con ulteriori capacità di ricerca e tecnologia. Il team collaborerà con le università locali per condividere conoscenze, esperienze e best practice per creare le tecnologie avanzate del futuro.

"Praga è un'ottima sede per la ricerca perché in questa regione abbiamo già instaurato relazioni che possiamo estendere alle università che si occupano di sistemi intelligenti autonomi", ha affermato Crum. "Siamo pronti ad approfondire i nostri rapporti in Europa e ad aiutare tutti i nostri clienti a diventare più resilienti, agili e sostenibili".

Informazioni su Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede a Milwaukee, nel Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 27.000 risolutori di problemi dedicati ai nostri clienti in più di 100 paesi al termine dell'anno fiscale 2024. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise nelle aziende industriali visitare http://www.rockwellautomation.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2598952/Kyle_and_Marek_Prague.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/rockwell-automation-apre-un-nuovo-laboratorio-di-ricerca-tecnologica-avanzata-a-praga-302358613.html