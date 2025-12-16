Rockwell Automation nominata in diversi report Gartner Hype Cycle 2025

L'azienda è stata citata negli Hype Cycle relativi a manufacturing, AI, cybersecurity, energia e altri ambiti.

MILWAUKEE, Wisconsin, 16 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta in 20 Gartner® Hype Cycle per il 2025. Per l'azienda si tratta di un livello di riconoscimento senza precedenti che riflette i suoi continui investimenti in innovazione e la sua ampia leadership tecnologica trasversale ai diversi settori industriali.

I Gartner Hype Cycle forniscono una rappresentazione grafica del livello di maturità e di adozione delle tecnologie e delle applicazioni, oltre alla loro potenziale rilevanza nella risoluzione di problemi di business reali e nel cogliere nuove opportunità. La metodologia dei Gartner Hype Cycle™ fornisce ai leader una visione chiara di come una tecnologia o un'applicazione evolverà nel tempo, fornendo una solida base informativa per guidarne l'implementazione nel contesto degli obiettivi specifici di un'azienda.

Rockwell Automation è stata menzionata nei seguenti Gartner Hype Cycle per il 2025:

"Riteniamo che questi riconoscimenti riflettano l'ampiezza dell'innovazione che offriamo ai nostri clienti, introducendo nuove modalità per collegare operazioni, persone e tecnologia", ha dichiarato Scott Genereux, chief revenue officer di Rockwell Automation. "Dalla produzione guidata dall'intelligenza artificiale alla protezione dei sistemi cyber-fisici,

la nostra inclusione in così tanti Hype Cycle di Gartner dimostra, a nostro avviso, la fiducia che i clienti ripongono in Rockwell Automation nel supportarli nella costruzione di un futuro più resiliente, agile e sostenibile".

Secondo Rockwell, questo riconoscimento rafforza l'impegno dell'azienda nel creare il futuro delle operazioni industriali, facendo progredire intelligenza, connettività e la sicurezza a livello enterprise. Grazie a continui investimenti nelle innovazioni e nelle collaborazioni, Rockwell aiuta i propri clienti a trasformare il loro modo di operare e di competere.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è un'azienda leader a livello mondiale nel campo dell'automazione industriale e della trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2025. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com

