Rockwell Automation presenta un nuovo e potente servizio per rilevare e rispondere alle minacce informatiche negli ambienti OT

La nuova soluzione assicura rilevamento in tempo reale 24/7 e risposta alle minacce informatiche per proteggere dai crescenti rischi di cybersecurity negli ambienti OT

MILWAUKEE, 28 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il suo servizio Security Monitoring and Response, appositamente progettato per una protezione continua e in tempo reale degli ambienti OT. La soluzione si integra perfettamente nelle architetture esistenti per aiutare le imprese industriali a rimanere protette contro le minacce informatiche e a garantire operazioni resilienti.

La protezione degli ambienti OT sta diventando sempre più complessa a causa dell'aumento degli incidenti di sicurezza informatica industriale, delle vulnerabilità e della carenza di personale qualificato. Il recente rapporto "State of Smart Manufacturing" ha evidenziato che i rischi di sicurezza informatica e la carenza di personale qualificato sono tra i 5 principali ostacoli esterni della produzione manifatturiera.

"Mentre il rischio informatico continua ad aumentare, le aziende manifatturiere hanno bisogno di una vigilanza costante e delle giuste competenze per rispondere alle minacce in continua evoluzione. Spesso, però, non hanno le risorse per farlo", ha dichiarato Nick Creath, lead product manager servizi di cybersecurity di Rockwell Automation. "La soluzione Security Monitoring and Response fornisce la visibilità, la conoscenza e la capacità di risposta necessarie per salvaguardare gli ambienti industriali attraverso un monitoraggio continuo 24/7, il rilevamento delle minacce in tempo reale e una risposta adeguata sotto la guida dei nostri esperti. Rockwell è un partner affidabile che rappresenta un'estensione dei team dei suoi clienti, aiutandoli a colmare il gap di competenze e migliorare la postura di sicurezza".

Grazie al Security Operations Center (SOC) OT di Rockwell Automation, la nuova soluzione permette di gestire i rischi per la sicurezza, la mancanza di risorse interne e le inefficienze operative grazie a un team dedicato di analisti esperti in materia di cybersecurity OT. Le principali funzionalità di Security Monitoring and Response includono:

Grazie al rilevamento e alla mitigazione delle minacce, il servizio Security Monitoring and Response contribuisce a ridurre interruzioni, tempi di fermo e potenziali perdite finanziarie, migliorando l'efficienza operativa e automatizzando le attività di sicurezza quotidiane. Il servizio aiuta i team a prendere decisioni basate sui dati con visibilità in tempo reale sulla postura di sicurezza e risolve i problemi legati alla mancanza di competenze grazie a un team dedicato. Consente quindi ai produttori di concentrarsi sulle priorità critiche e mantenere le loro operazioni costantemente monitorate e resilienti.

Rockwell sarà presente alla RSA Conference di San Francisco dal 28 aprile al 1° maggio. Visitate lo stand N-4628 per saperne di più su Security Monitoring and Response e su altre soluzioni Rockwell.

Security Monitoring and Response ora è disponibile per tutti i clienti e i partner di sicurezza Rockwell. Per saperne di più sulla soluzione Security Monitoring and Response, fare clic qui.

