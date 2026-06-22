Roma Breast 3.0, alla Link Università il confronto dei massimi esperti della senologia

ROMA BREAST 3.0, ALLA LINK UNIVERSITÀ UN CONFRONTO TRA I MASSIMI ESPERTI PER RIPENSARE LA CURA DEL TUMORE DELLA MAMMELLA

Roma, 19 giugno 2026 – Dalla medicina di precisione alle nuove terapie, dai test genomici alla qualità della vita delle pazienti. Si è svolto presso l'Università degli Studi Link il convegno "Rome Breast 3.0. Qualità di cura e qualità di vita", una giornata di studio e confronto che ha riunito alcuni tra i più autorevoli specialisti italiani e internazionali impegnati nella lotta contro il tumore della mammella.

Promosso con il patrocinio di ANISC, AIRO, Senonetwork Italia, Europa Donna e Fondazione Prometeus ETS, l'incontro ha affrontato le sfide più attuali della senologia moderna, mettendo al centro non soltanto l'efficacia delle cure, ma anche l'attenzione alla persona e al suo benessere complessivo.

Nel corso delle tre sessioni scientifiche si sono confrontati alcuni tra i principali esperti del settore, provenienti dai più importanti centri italiani, tra cui Giuseppe Curigliano, Oreste Gentilini, Corrado Tinterri, Antonio Toesca, Paolo Pronzato, Andrea De Censi, Ettore Capoluongo, Cinzia Aristei, Patrizia Vici e Paolo Marchetti, insieme a una rappresentanza della Regione Lazio. Gli interventi hanno approfondito temi legati alla comunicazione in senologia, alla tossicità economica della malattia, alle nuove prospettive della diagnostica molecolare, ai trial clinici italiani, alle terapie innovative e alle strategie di de-escalation radioterapica, offrendo una fotografia aggiornata dell'evoluzione della ricerca e delle strategie terapeutiche.

Responsabili scientifici del convegno sono stati il dottor Mauro Minelli, direttore della UOC Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma, e il professor Lucio Fortunato, direttore del Centro di Senologia dello stesso ospedale, insieme alle numerose professionalità del Centro di Senologia dell'Azienda, protagoniste di una giornata di alto profilo scientifico.

«Oggi più che mai la sfida è riuscire a coniugare qualità delle cure e qualità della vita. La ricerca e l'innovazione ci consentono risultati sempre più importanti, ma è fondamentale continuare a lavorare in un'ottica multidisciplinare, mettendo al centro la persona e i suoi bisogni», hanno sottolineato Mauro Minelli e Lucio Fortunato.

L'evento, accreditato ECM, ha registrato la partecipazione di 150 professionisti sanitari provenienti da tutta Italia, confermandosi un importante momento di aggiornamento e condivisione delle migliori pratiche cliniche.

In Italia il tumore della mammella rappresenta la neoplasia più frequente nelle donne. Ogni anno vengono registrate oltre 55.000 nuove diagnosi, mentre sono più di 800.000 le persone che convivono con una pregressa diagnosi di tumore al seno e oltre 44.000 quelle affette da malattia metastatica. Numeri che evidenziano quanto sia sempre più necessario affiancare ai progressi terapeutici un approccio multidisciplinare e personalizzato, capace di garantire non solo l'efficacia delle cure, ma anche una migliore qualità della vita.

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