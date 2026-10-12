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Roma, dal 20 al 22 ottobre “La voce dei luoghi”: tre giorni di laboratori, incontri e performance tra arte, memoria e comunità

Roma, dal 20 al 22 ottobre “La voce dei luoghi”: tre giorni di laboratori, incontri e performance tra arte, memoria e comunità
12 ottobre 2026 | 15.31
LETTURA: 3 minuti

Dal 20 al 22 ottobre 2026 Roma ospita “La voce dei luoghi. Laboratori di comunità nei paesaggi umani”, tre giornate di laboratori, conversazioni e performance dedicate al rapporto tra persone, luoghi e comunità attraverso voce, parola e segno.

Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Il progetto è realizzato dall’Associazione culturale “cento giovani”, presieduta da Giovanni Rizzi, ed è curato da Monica Marziota, musicista e musicologa e ideatrice di ACANTO project.

La voce dei luoghi nasce dall’idea che i luoghi parti della nostra esperienza: agiscono sulla memoria, sulla percezione, sui desideri, sul linguaggio e sulle relazioni, mentre le persone, a loro volta, li interpretano, li raccontano e li trasformano.

Il progetto mette per questo in relazione arte, musica, letteratura, linguistica, storia e neuroscienze, facendo incontrare studenti, docenti, famiglie, studiosi e artisti. L’obiettivo è produrre un impatto non soltanto culturale, ma anche educativo e sociale: favorire espressione e ascolto, creare occasioni di relazione tra generazioni e contribuire a rafforzare il rapporto tra scuola, famiglie, territorio e comunità educante. In questo percorso si inserisce anche il coinvolgimento del Municipio XIII, nel cui territorio si svolgono le attività.

I laboratori: dalla voce alla parola, dalla parola al segno

Nelle tre giornate, dalle 10.00 alle 15.30, il Polo Culturale Montespaccato – Ex Fabbrica Campari, in via Gaetano Mazzoni 85, ospiterà i laboratori rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il percorso si sviluppa nell’arco delle tre giornate, dalla voce alla parola fino al segno, facendo dialogare progressivamente ascolto, espressione, immaginazione, racconto e immagine.

Il 20 ottobre, con Monica Marziota, il lavoro partirà dalla voce come strumento di espressione, ascolto e relazione, attraverso respirazione, emissione vocale, corpo, postura, presenza e rapporto con l’ambiente.

Il 21 ottobre, con Silvia Andreoli, scrittrice ed esperta di fiabe, e Monica Marziota, la voce incontrerà la parola, l’immaginazione e il racconto. Gli studenti lavoreranno sulla narrazione, sui luoghi reali e immaginati e sulla capacità di raccontare e raccontarsi.

Il 22 ottobre, con Carita Lupattelli, illustratrice e fumettista, e Monica Marziota, entrerà nel percorso il segno: parole e racconti prenderanno forma attraverso immagini, disegno e linguaggi visivi, completando il passaggio dalla voce alla parola e dalla parola all’immagine.

Conversazioni e performance aperte alla città

Alle attività laboratoriali si affiancheranno ogni sera, dalle 18.30 alle 21.00 presso l’Auditorium Albergotti, conversazioni aperte gratuitamente a studenti, docenti, famiglie e cittadinanza, condotte da Monica Marziota.

Il 20 ottobre, Silvia Andreoli e il neuroscienziato Giorgio Vallortigara, professore al Centro Interdipartimentale Mente/Cervello dell’Università di Trento, attraverseranno desiderio, percezione, voce e racconto, mettendo in relazione mente, memoria, esperienza, immaginazione e luoghi.

Il 21 ottobre, l’archeologo e storico Andrea Carandini affronterà il rapporto tra luoghi, storia e memoria e il significato nel presente delle tracce del passato. La compositrice Lucia Ronchetti, già direttrice della Biennale Musica di Venezia, porterà invece la riflessione sul linguaggio musicale, tra ascolto, spazio, memoria ed esperienza dei luoghi.

Il 22 ottobre, il linguista e accademico della Crusca Federigo Bambi parlerà della lingua e della dimensione civile delle parole, tra memoria, appartenenza, relazioni e comunità. A chiudere il percorso sarà la performance “Il suono dei luoghi. Improvvisazione, memoria, geografie sonore e visive”, con Martino Onorato, pianista, Matteo Pezzolet, bassista, Carita Lupattelli, illustratrice e Monica Marziota, voce e organetto.

Un percorso aperto alla comunità

La partecipazione a tutte le attività è gratuita. I laboratori sono rivolti principalmente agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado; le conversazioni e le performance serali sono aperte anche a docenti, famiglie e cittadinanza, indipendentemente dalla partecipazione alle attività diurne.

Contatti:
KTP.Agency
emiliano.stampa@gmail.com

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arte memoria comunità voce parola segno
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