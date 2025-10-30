ROSEWOOD HONG KONG NOMINATO NO.1 NELLA CLASSIFICA THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025

LONDRA, 30 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- La lista The World's 50 Best Hotels 2025 è stata svelata durante una prestigiosa cerimonia di premiazione.

La classifica mette in risalto le esperienze alberghiere più straordinarie in tutto il mondo, stabilendo nuovi standard di eccellenza e ponendosi come fonte di ispirazione per viaggiatori e professionisti dell'ospitalità.

L'elenco completo The World's 50 Best Hotels 2025 è disponibile qui.

Rosewood Hong Kong (No.1) conquista il primo posto, salendo di due posizioni rispetto al No.3 ottenuto nel 2024. Inaugurata nel 2019, la struttura di 65 piani vanta una vista straordinaria sul Victoria Harbour e sullo skyline di Hong Kong. Il No.2 va al Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River. Il No.1 dell'anno scorso, Capella Bangkok, quest'anno è No.3.

L'Asia è in testa con 20 hotel classificati, di cui quattro a Tokyo: Bulgari Tokyo (No.15), Aman Tokyo (No.25), Janu Tokyo (No.37) e The Tokyo Edition Toranomon (No.45). Sia Hong Kong sia Bangkok vantano tre hotel nella lista, tra cui: Upper HouseHong Kong (No.10) e Mandarin Oriental Bangkok (No.7).

In Europa sono 17 gli hotel premiati, di cui cinque nel Regno Unito e quattro sia in Francia sia in Italia. Nel resto d'Europa figurano il Four Seasons Astir Palace (No.17) in Grecia, l'Hôtel de Paris Monte-Carlo (No.36), il Grand Park Hotel Rovinj (No.48) in Croazia e l'Hotel Sacher Vienna (No.49).

Il Nord America e l'Africa contano, rispettivamente, sei e tre proprietà. Sia l'Oceania che il Sud America vantano due hotel nella lista, tra cui Capella Sydney (No.12) e Rosewood São Paulo (No.24).

