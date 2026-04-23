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Sambafoot entra in OddsScanner: la principale piattaforma di tipster calcistici del Brasile si consolida sotto il marchio OddsScanner

23 aprile 2026 | 18.47
LETTURA: 2 minuti

La migrazione unisce l'expertise calcistica, la community di tipster e l'eredità editoriale di Sambafoot con la tecnologia globale di comparazione quote di OddsScanner, creando una destinazione unica per i tifosi di calcio brasiliani che cercano pronostici, quote e informazioni sulle scommesse.

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SLIEMA, Malta, 23 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Odds Scanner Group ha annunciato oggi che Sambafoot, affermato portale brasiliano di tipster e pronostici calcistici, migrerà verso il marchio OddsScanner. Dal 22 aprile 2026, tutti i contenuti, i tipster e il pubblico di Sambafoot passeranno a oddsscanner.com, unificando l'offerta calcio e comparazione quote del gruppo sotto un unico marchio riconosciuto a livello globale.

Dal suo lancio, Sambafoot ha costruito un seguito fedele tra i tifosi di calcio brasiliani attraverso anteprime approfondite delle partite, pronostici gratuiti da tipster esperti e copertura di Brasileirão, Copa do Brasil e competizioni internazionali. OddsScanner integra questa offerta con una collaudata piattaforma di comparazione quote che serve utenti in diversi mercati con dati di operatori autorizzati, informazioni sui bonus e guide alle scommesse. Consolidare i due marchi permette al gruppo di investire più a fondo in un unico prodotto, con un solo team editoriale, una sola community di tipster e un'unica infrastruttura tecnologica al servizio degli utenti di tutto il mondo.

Cosa c'è di nuovo? Gli utenti avranno accesso alla suite completa di strumenti di comparazione quote di OddsScanner, al monitoraggio dei prezzi in tempo reale tra operatori autorizzati, alle informazioni su bonus e promozioni e alla copertura editoriale del gruppo in altri mercati sport-first. La piattaforma unificata è ottimizzata per il mercato regolamentato delle scommesse ed è progettata per soddisfare gli standard di trasparenza e gioco responsabile richiesti dall'ADM.

Informazioni su OddsScanner

OddsScanner è una piattaforma globale di comparazione quote e informazioni sulle scommesse gestita da Odds Scanner Group. Aiuta gli utenti a trovare le migliori quote disponibili, promozioni e operatori autorizzati nei mercati regolamentati, combinando dati sui prezzi in tempo reale con copertura editoriale indipendente, pronostici di tipster e risorse per il gioco responsabile. Per maggiori informazioni, visita oddsscanner.com.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/sambafoot-entra-in-oddsscanner-la-principale-piattaforma-di-tipster-calcistici-del-brasile-si-consolida-sotto-il-marchio-oddsscanner-302752068.html

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