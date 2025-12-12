San Silvestro a Olbia: il Concertone di Capodanno più importante d’Italia

Milano, 12.12.2025 – Cosa fare a Capodanno? Un’idea perfetta è trascorrere la notte di San Silvestro in Sardegna e partecipare ai tradizionali Capodanni in piazza organizzati nelle varie città e paesi dell’Isola.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello di Olbia, che anche quest’anno proporrà un grande evento musicale in piazza. Il programma dell’edizione 2026 prevede tra gli ospiti Marco Mengoni e Lazza, per un nuovo Capodanno che seguirà il successo dello scorso anno con Pinguini Tattici Nucleari e Boomdabash.

Come consuetudine, a mezzanotte spazio ai fuochi d’artificio che caratterizzano la notte olbiese. I passeggeri della Moby Legacy, ormeggiata in porto, potranno godersi lo spettacolo anche dai ponti esterni della nave.

Moby, partner del Capodanno Olbiese, mette a disposizione dei viaggiatori una speciale offerta per raggiungere l’Isola e vivere l’atmosfera dell’evento. La Moby Legacy, il traghetto più grande, hi-tech ed ecologicamente sostenibile del Mediterraneo – insieme alla nave gemella Moby Fantasy – offre ai passeggeri standard da crociera e un intero ponte dedicato alla ristorazione: ristoranti gourmet, grill, pinseria, frutteria, produzione di pasta fresca a bordo e cucine a vista che trasformano ogni area in un vero show cooking.

La crociera di Capodanno a bordo di Moby Legacy dura tre giorni, con partenza da Livorno per Olbia il 30 dicembre alle 22 (imbarco alle 20) e rientro il primo gennaio alle 22 dalla Sardegna per Livorno, con arrivo la mattina del 2 alle ore 7. Eccezionale ed irripetibile la proposta tariffaria: le quote, tasse e diritti inclusi, partono da 170 euro a persona, per le cabine quadruple interne, fino ad un massimo di 215 euro per persona, per le cabine doppie esterne. Ed è possibile anche prenotare posti in tutte le altre tipologie di cabina, comprese le singole e le junior suite. Così come è possibile acquistare la cena al self service o al ristorante di bordo. I bambini sino a 4 anni non compiuti, senza occupazione di posto letto pagano solo tasse e diritti (€ 50,40), mentre quelli da 4 a 12 anni beneficiano di uno sconto del 50 per cento sulla tariffa prescelta, se in cabina con almeno un adulto.

La quota è comprensiva del viaggio (tasse, diritti e supplementi inclusi), dei tre pernottamenti nella cabina prescelta, delle tre prime colazioni continentali al self-service e del trasporto dell’auto al seguito (a pagamento solo tasse, diritti, oneri ed altri costi pari a €31.20).

La formula Capodanno è prenotabile nelle migliori Agenzie di Viaggio o su www.moby.it.

