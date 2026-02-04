San Valentino a Nemi: il 13 febbraio grande concerto gratuito a lume di candela a Palazzo Ruspoli

Il romanticismo senza tempo di Nemi torna protagonista in occasione della festa degli innamorati con “San Valentino a Nemi – tra fiaba, candele, musica e poesia”, l’iniziativa promossa da Nemi che il 13 e 14 febbraio trasformerà il borgo in uno scenario suggestivo e fiabesco.

Cuore dell’evento sarà il concerto gratuito a lume di candela, in programma giovedì 13 febbraio alle ore 18.30 nella prestigiosa Palazzo Ruspoli, nella Sala delle Armi.

Un appuntamento di grande valore culturale ed emozionale, pensato per offrire a cittadini e visitatori un’esperienza musicale intima e immersiva, illuminata esclusivamente dalla luce delle candele.

L’ingresso al concerto del 13 febbraio sarà libero fino a esaurimento posti, rendendo l’iniziativa accessibile a tutti e rafforzando il messaggio di una cultura aperta e condivisa.

Il programma proseguirà venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, con due repliche dello spettacolo alle ore 18.30 e 19.30, per le quali è prevista prenotazione obbligatoria.

Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera romantica, il centro storico di Nemi sarà attraversato da un percorso luminoso gratuito, con oltre 100 installazioni artistiche ispirate al mondo delle fiabe, luminarie scenografiche e cuori provenienti da tutto il mondo, pensati per accompagnare residenti e visitatori in una passeggiata emozionale tra arte, luce e poesia.

Il Sindaco Alberto Bertucci dichiara:

«Abbiamo voluto che il concerto del 13 febbraio fosse gratuito perché crediamo che la cultura e la bellezza debbano essere accessibili a tutti. San Valentino a Nemi è un dono che Nemi fa alla comunità e ai visitatori: un momento di condivisione, musica ed emozione in uno dei luoghi più suggestivi del nostro borgo. Nemi si conferma una destinazione capace di unire romanticismo, arte e identità».

L’iniziativa è promossa da Nemi con la collaborazione di associazioni culturali e realtà artistiche del territorio e rientra nel più ampio progetto di valorizzazione turistica e culturale del borgo, inserito tra I Borghi più belli d’Italia, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e membro dell’Associazione Italiana Città del Vino.

