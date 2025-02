Sanremo 2026 – Conti pronto a tornare ma occhio a Cattelan e De Martino Tra ritorni e debutti, i Jalisse, a 16 su Sisal.it, sognano ancora l’Ariston

Roma, 28 febbraio 2025 – Con la conclusione della 75° edizione del Festival di Sanremo, gli occhi sono già puntati sul prossimo anno. Carlo Conti ha già confermato il suo ruolo da direttore artistico, ma non ancora quello per la conduzione: toccherà di nuovo a lui? Secondo gli esperti Sisal, non sembrano esserci dubbi vista la quota di 1,10 ma il presentatore toscano dovrà guardarsi due agguerritissimi rivali che sognano di salire sul palco dell’Ariston da protagonisti: Alessandro Cattelan e Stefano De Martino. Rispettivamente offerti a 3,35 e 3,50, sono infatti loro i principali candidati per rubare la scena alla possibile quinta conduzione di Conti. Le chance di vedere invece una donna protagonista del palco sono ancora molto basse: la favorita rimane Antonella Clerici, a 33, seguita da Geppi Cucciari in quota a 50.

Non solo curiosità sulla conduzione ma anche su chi sarà protagonista delle esibizioni canore. Iniziamo con il nome più in hype ogni volta che si parla di Sanremo: i Jalisse. La partecipazione dei vincitori dell’edizione del 1997 si gioca a 16, alla pari di Morgan, Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, i Gemelli Diversi o Patty Pravo. E sì, spoiler, potrebbe esserci anche Bugo che al momento, tra i papabili candidati, ha qualche chance in più, in quota a 12, di esser chiamato a concorrere a Sanremo 2026.

Tra i possibili debutti spiccano i nomi di Calcutta, a 7,50, e Coez, a 9,00, che, dopo aver visto per quattro volte le sue canzoni rifiutate al Festival, potrebbe essere più fortunato il prossimo anno. Occhio ai back to back: Coma Cose, Francesco Gabbani, Irama, Rose Villain e The Kolors, tutti offerti a 2,00, seguiti da Noemi, Elodie e Sarah Toscano a 2,50. Il vincitore Olly è dato a 2,75 mentre Lucio Corsi, Achille Lauro, Brunori, Bresh, Gaia, Rkomi, Willie Peyote, Francesca Michelin e Rocco Hunt sono appaiati in quota a 3,00.

Non solo da escludere nomi di peso: da Angelina Mango, data a 3,00, a Madame, 3,50 mentre Elisa, Diodato, Marco Mengoni, Arisa, Levante e Paola e Chiara sono tutti offerti a 4,00. Loredana Bertè, Ricchi e Poveri, Negramaro e una reunion dei Måneskin si giocano invece a 5,00. Attenzione a Piero Pelù, Nina Zilli e Clementino, dati a 6,00; Daniele Silvestri e Gianni Morandi, appaiati in quota 7,50 con Raf, Elio e le Storie Tese, Max Gazzè offerti a 9,00.

C’è poi chi sogna di vedere vere e proprie leggende della musica italiana ma difficilmente sia Adriano Celentano che Vasco, la cui partecipazione pagherebbe 50 volte la posta, torneranno nella città dei fiori. Mentre “non escludono il ritorno” Laura Pausini o Eros Ramazzotti, entrambi dati a 20.



Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: Tel. 347 3649044