Schneider Electric raggiunge importanti traguardi di sostenibilità nel secondo trimestre del 2025

Schneider Electric, leader nella digitalizzazione della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato i risultati extra-finanziari per il secondo trimestre del 2025: un passaggio importante per l'azienda, che entra nella fase finale del suo programma Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021 – 2025.

A sei mesi dal termine del programma, Schneider continua a impegnarsi per ottenere risultati misurabili, inclusivi e trasformativi – in linea con gli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG). Il punteggio ottenuto al termine del secondo trimestre è di 8,06 su 10, confermando il forte slancio dell’azienda nel consolidare i principali pilastri della sostenibilità.

Un trimestre caratterizzato da riconoscimenti globali e da un impatto concreto

Nel corso di questo trimestre, Schneider Electric è stata premiata come Azienda più sostenibile al mondo da TIME e Statistaper il secondo anno consecutivo. Il riconoscimento si affianca a quello ottenuto in qualità di Azienda più sostenibile in Europa da parte di Corporate Knightse rafforza la leadership dell’azienda in questo ambito.

Negli ultimi tre mesi si sono anche registrati nuovi risultati tangibili: in particolare, è stato superato l’obiettivo di formare un milione di persone sui temi della gestione dell’energia – un impegno rivolto a favorire una transizione energetica inclusiva e a creare opportunità per i giovani.

Questo traguardo, che si allinea agli obiettivi della Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili 2025, è stato ottenuto tramite il programma Schneider Electric “Youth Education & Enterpreneurship Program”, attivo in 60 paesi del mondo. L’iniziativa offre alle comunità in condizioni di svantaggio sociale/economico competenze tecniche e imprenditoriali per partecipare da protagonisti al processo di transizione energetica. Diverse iniziative evidenziano la portata e l’impatto di questo programma a livello globale:

nel campo profughi Cox’s Bazar, in Bangladesh, le comunità ivi sfollate sono state formate – usando la tecnologia dei gemelli digitali (Digital Twin) nella riparazione di pannelli solari e nel riciclo di rifiuti elettronici; studenti in India, Kenya, Vietnam e Thailandia sono coinvolti in progetti pratici di sostenibilità con l’iniziativa Conserve My Planet; in Brasile kit didattici trasportabili permettono di formare sulle energie rinnovabili i giovani detenuti, per favorire il loro reinserimento e ridurre la recidiva.

Tutte queste iniziative hanno un filo conduttore: quando l'istruzione incontra la tecnologia e uno scopo superiore, il cambiamento sistemico diventa possibile.

I progressi di Schneider Electric sui principali pilastri della sostenibilità

Schneider Electric ha inoltre evidenziato iprogressi ottenuti anche in altri indicatori chiave del programma SSI.

L’azienda ha aiutato i clienti a evitare ben 734 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂a partire dal 2018, superando il traguardo dei 700 milioni di tonnellate.

È proseguito il costante impegno per la decarbonizzazione della supply chain: i 1000 più importanti fornitori di Schneider Electric hanno ridotto del 48% le loro emissioni operative diCO₂: siamo a due soli punti dall’obiettivo del 50% fissato per la fine dell’anno. Questo risultato evidenzia il valore dell’iniziativa Zero Carbon Project, che coinvolge questi fornitori combinando soluzioni locali, supporto, formazione mirata su tecnologie ed energie rinnovabili.

Il Decent Work Program di Schneider Electric ha raggiunto una copertura del 79% nel secondo trimestre del 2025, con un aumento di 39 punti rispetto all’anno precedente, dimostrando i miglioramenti ottenuti nelle condizioni di lavoro e nella conformità, in particolare nei paesi del Medio Oriente, Asia orientale e in Giappone.

“In qualità di ‘impact company’ e di azienda più sostenibile al mondo, crediamo che la formazione sia uno dei motori più potenti peruna trasformazione a lungo termine. Superare 1 milione di persone formate in gestione dell'energia è motivo di grande orgoglio per noi e ci ricorda cosa è possibile fare quando gli scopi più alti di un’azienda si traducono in azione", ha dichiarato Esther Finidori, Chief Sustainability Officer. "A sei mesi dal termine del programma Schneider Sustainability Impact 2021-2025, la nostra priorità è chiara: accelerare con determinazione e ottenere un impatto che duri nel tempo".

Per vedere nel dettaglio tutti gli indicatori e i progressi ottenuti è disponibile il report completo

Q2 2025 Schneider Sustainability Impact report, che include anche la dashboard con i progressi più recenti.

