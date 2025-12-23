Secondo Noche Madrid quasi 12.000 visitatori italiani celebreranno la fine dell’anno a Madrid

MADRID, SPAIN - EQS Newswire - 23 December 2025 - Madrid consolida la propria posizione come una delle principali destinazioni urbane d'Europa per celebrare il Capodanno, grazie a una combinazione unica di musica, cultura e vita notturna. La capitale è stata recentemente riconosciuta come la migliore città d'Europa per la vita notturna e la seconda al mondo dopo Las Vegas, secondo la classifica internazionale di Time Out.

In questo contesto, l'Assessorato regionale alla Cultura, al Turismo e allo Sport della Comunità di Madrid e Noche Madrid hanno attivato nuovamente la campagna MADRID BALLA QUESTO NATALE, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il ruolo della regione come Capitale Europea del Capodanno e come destinazione culturale, musicale e festiva. L'iniziativa rientra nel programma Nightlife in Greater Madrid, che mette in evidenza l'offerta complessiva della vita notturna madrilena.

Tra 205.000 e 210.000 turisti europei sceglieranno Madrid per celebrare il Capodanno, con un incremento stimato intorno al 4 % rispetto all'anno precedente. Secondo lo Studio sulle prospettive Natale 2025, realizzato da Noche Madrid, España de Noche e Coca-Cola, oltre il 60 % del pubblico acquista il biglietto di Capodanno in anticipo, con un anticipo medio di 18 giorni e un prezzo medio di 28,30 euro.

All'interno di questa tendenza positiva, il mercato italiano mantiene una crescita stabile e sostenuta, con un incremento stimato intorno al 4 %, in linea con la media europea. Le stime del settore indicano che tra 10.000 e 12.000 visitatori italiani si recheranno a Madrid durante la campagna natalizia.

La campagna MADRID BALLA QUESTO NATALE combina azioni di comunicazione e digitali sui social media, un fam trip con creatori di contenuti e influencer e iniziative di visibilità urbana come un Party Bus personalizzato con l'immagine della campagna, che attraverserà Madrid, rafforzando la sua immagine di destinazione europea di riferimento per celebrare il nuovo anno.

