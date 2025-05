Serie A – Bologna-Juventus, spareggio Champions al Dall’Ara La Roma sfida la Fiorentina: Soulé ancora protagonista a 2,00 su Sisal.it

Spettatrici interessate di ciò che accadrà al Dall’Ara sono Roma e Fiorentina che si sfideranno un paio d’ore prima all’Olimpico. I giallorossi, a caccia del ventesimo risultato utile consecutivo, continuano a sognare l’approdo in Champions al pari dei toscani che scendono nella Capitale tra le due semifinali di Conference. Gli esperti Sisal vedono la Roma favorita a 1,67 rispetto al 5,50 della Fiorentina mentre si scende a 3,75 per il pareggio. La Combo No Goal + Under 2,5, in quota a 2,15, appare molto probabile tanto che un classico risultato esatto di 2-0 si gioca a 7,75 per i capitolini mentre quello a favore dei toscani pagherebbe 33 volte la posta. Non è escluso che la rete possa arrivare dalla panchina, ipotesi data a 2,50. Matias Soulé ormai si è preso la Roma: l’argentino protagonista con gol o assist è in quota a 2,00. La Fiorentina si affida a Moise Kean, tre reti contro i giallorossi compresa la doppietta dell’andata: l’azzurro ancora nel tabellino dei marcatori è offerto a 3,00.

Il Napoli, a 1,52, parte favoritissimo nei confronti del Lecce, successo a 7,00, mentre l’Inter, a 1,30, non dovrebbe avere problemi, a San Siro, contro il Verona, blitz che pagherebbe 13 volte la posta. L’Atalanta, tre punti a 1,22, va a Monza, vincente a 13, mentre la Lazio, a 1,85, è ampiamente favorita al Castellani contro l’Empoli, dato a 4,50.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

