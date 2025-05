Serie A – Milan: la panchina sembra una lotta a due tra Allegri e Italiano Fabregas e un futuro giallorosso: Cesc alla Roma a 2,00 su Sisal.it

Roma, 27 maggio 2025 – L’estate alle porte potrebbe essere ricordata come una delle più grandi rivoluzioni, in panchina, della Serie A. Nessuna, Inter esclusa forse, è sicura di avere lo stesso allenatore nel prossimo campionato che inizierà a fine agosto. Due delle piazze più calde sono sicuramente Milan e Roma le quali devono ancora svelare il nome del prossimo tecnico. L’ipotesi, per tutte le formazioni coinvolte, è che una volta messo a posto il primo pezzo ci sarà un effetto domino a cascata. A Milanello, in attesa dell’ufficializzazione di Tare come direttore sportivo, la lotta per la panchina sembra racchiusa a due nomi con un terzo incomodo di altissimo livello. Secondo gli esperti Sisal, infatti, Max Allegri è il grande favorito, a 3,00, per guidare i rossoneri nella prossima stagione. Il tecnico livornese tornerebbe a sedersi sulla panchina del Diavolo a distanza di 11 anni. Appaiato in quota a Max c’è Vincenzo Italiano, vincitore della Coppa Italia con il Bologna proprio contro il Milan, e tentato dal rilanciare Maignan e compagni. Tra i due litiganti, però, potrebbe spuntarla il terzo incomodo, quell’Antonio Conte, offerto, che appena vinto lo scudetto a Napoli potrebbe salutare per approdare nella Milano rossonera. Decisamente lontani, al momento, sia Gasperini che Sarri, entrambi dati a 9,00.

Il successore di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma avrà un compito tutt’altro che facile. Il tecnico di San Saba, nuovo consigliere sportivo giallorosso, ha già manifestato il suo apprezzamento per Cesc Fabregas, uno dei tecnici giovani più richiesti in ambito europeo. L’ex capitano dell’Arsenal, attualmente alla guida del Como che continua a fare muro sul proprio allenatore, è il grande favorito a 2,00, per gli esperti Sisal, a guidare i capitolini nella prossima stagione. Il principale antagonista di Fabregas appare Maurizio Sarri, in quota a 3,25, che, dopo l’esonero da parte della Lazio, è in attesa di rientrare nel grande calcio: farlo sulla parte opposta del Tevere avrebbe un sapore di rivincita per l’ex tecnico, tra le altre, di Napoli e Juventus. Il podio dei favoriti alla panchina della Roma è completato dal solito Gian Piero Gasperini, si gioca a 5,00, ancora indeciso se continuare o meno la sua splendida avventura con l’Atalanta. Partono dietro sia Max Allegri, dato a 9,00, che Roberto Mancini, in quota a 12, mentre sembrano aver perso terreno Francesco Farioli, Vincenzo Montella e Stefano Pioli, il cui ingaggio pagherebbe 16 volte la posta.

