Serie A – Napoli e Inter, ultimo valzer nella corsa scudetto Conte e Inzaghi, su Sisal.it, si affidano a Lukaku e Lautaro

Roma, 22 maggio 2025 – Novanta minuti ancora e poi, forse, sapremo chi si cucirà sul petto lo scudetto. Nella Serie A più incerta degli ultimi anni, quarto posto e lotta salvezza si decideranno sul filo di lana, Napoli e Inter, rispettivamente contro Cagliari e Como, avranno in mente solo un obiettivo, la vittoria. La squadra di Conte, attuale capolista, ha il destino nelle proprie mani dopo aver rischiato tantissimo, la scorsa settimana, pareggiando a Parma. Il Napoli ospita il Cagliari da favoritissimo: gli esperti Sisal, infatti, vedono il successo azzurro a 1,16, il pareggio a 8,00 mentre il blitz cagliaritano pagherebbe 17 volte la posta. Numeri sbilanciatissimi perché la storia racconta che, negli ultimi 16 anni in Serie A, il Cagliari ha battuto il Napoli solo una volta. Potrebbe essere una gara, vista la posta in palio, avara di reti, l’Under si gioca a 2,60, tanto che un risultato esatto di 1-0 si gioca a 8,25 per i padroni di casa mentre quello a favore dei rossoblù è dato a 40. Sia Conte che Nicola potrebbero aver bisogno dei giocatori seduti a fianco a loro tanto che un gol dalla panchina è in quota a 2,25 mentre un eventuale rigore è ipotesi a 2,80. Romelu Lukaku vuole regalare al suo allenatore un altro titolo: Big Rom, sette reti complessive contro i sardi e a segno anche all’andata, protagonista con gol e assist si gioca a 5,50. Occhio anche a Jack Raspadori, in gol a 2,00, e lato Cagliari a Roberto Piccoli, offerto a 4,50.

In contemporanea, a Como, l’Inter prova il miracolo contro i lariani, grande rivelazione del torneo. Il rigore di Pedro, la scorsa giornata, ha riportato i nerazzurri all’inferno ma Lautaro e compagni continuano a credere nell’impresa. Gli esperti Sisal vedono i tre punti interisti a 1,62 contro il 5,25 del Como mentre si scende a 4,25 per il pareggio. Sommer prova a chiudere la porta ai ragazzi di Fabregas, clean sheet a 2,70: impresa non semplice visto che Nico Paz e compagni trovano il gol da 14 giornate di fila. I tiri da lontano potrebbero diventare un fattore, gol da fuori area in quota a 2,50, al pari di un intervento del VAR, si gioca a 3,50. Ma quando si potrebbe sbloccare la gara? Lo scenario di un gol nel primo quarto d’ora di gioco è offerto a 2,65. Lautaro Martinez, non al meglio, proverà ad esserci prima di concentrarsi sulla finale di Champions League contro il PSG. Il Toro primo marcatore è dato a 4,60 mentre un’altra rete di Marcus Thuram, in gol all’andata, si gioca a 2,50. Lato Como sia Nico Paz, a 3,50, che Gabriel Strefezza sognano di dare un dispiacere ai nerazzurri.

