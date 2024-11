Serres riceve una sovvenzione per la ricerca di 1,8 milioni di euro da Business Finland

ESPOO, Finlandia, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Serres ha ricevuto una sovvenzione per la ricerca di 1,8 milioni da Business Finland. Serres è un antesignano nella progettazione e produzione di soluzioni per la gestione dei fluidi chirurgici per gli ospedali di tutto il mondo. La sovvenzione sostiene la strategia di Serres volta a fornire soluzioni sostenibili che supportino gli ospedali nel loro percorso verso zero emissioni.

"Il progetto supporta il rinnovamento strategico dell'azienda, posizionandola come leader nello sviluppo sostenibile grazie alla fornitura di soluzioni per la raccolta dei fluidi dei pazienti ospedalieri e di rifiuti di plastica. Questo progetto di ricerca molto ambizioso combina vari aspetti all'interno dei suoi pacchetti di lavoro con l'obiettivo di ottenere i risultati desiderati. Il finanziamento di Business Finland consente l'attuazione di un progetto su larga scala che migliora le prospettive commerciali internazionali", afferma Eija-Riitta Hämäläinen di Business Finland.

"Siamo profondamente consapevoli della nostra responsabilità di assistere gli ospedali nella loro transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette, riconosciamo anche la crescente domanda di soluzioni più sostenibili nel settore sanitario e nel nostro campo di attività", afferma Nicke Svanvik, CEO di Serres Group. Con questa sovvenzione possiamo accelerare il nostro impegno nella ricerca di soluzioni per il futuro, nelle quali sostenibilità ed eccellenza clinica vadano di pari passo.

Il programma di innovazione di Serres affronta la sostenibilità su più fronti, collaborando con istituti di ricerca, partecipando a ecosistemi pertinenti e co-progettando nuove soluzioni con gli ospedali. Il nostro obiettivo principale è garantire la responsabilità e la sostenibilità all'interno dell'intera catena del valore, afferma Maria Lavonen, Director of Product group and innovation. Questa sovvenzione garantisce un approccio completo all'economia circolare nel nostro settore e quindi la possibilità di sviluppare capacità e competenze che supportino la nostra crescita negli anni a venire, continua Lavonen.

Serres ha come obiettivo l'introduzione di flussi di lavoro responsabili nelle sale operatorie ospedaliere, rendendo l'aspirazione chirurgica e lo smaltimento dei fluidi sicuri e sostenibili. Siamo un fornitore scelto per infermieri ospedalieri e responsabili di sala operatoria, degli acquisti, dell'ambiente e dei rifiuti, che richiedono affidabilità comprovata, riduzione dei rifiuti in sala operatoria e una minore impronta di CO2 dal flusso di lavoro di raccolta e smaltimento dei fluidi ospedalieri. Con un team di oltre 175 professionisti e una rete di distribuzione globale, supportiamo oltre 75.000 interventi in tutto il mondo ogni giorno, garantendo una certezza di consegna del 95,5% e una qualità del prodotto senza pari, con un solo guasto segnalato ogni milione di utilizzi. I nostri prodotti sono progettati e realizzati in Finlandia. www.serres.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2550262/Serres_Oy.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2550263/Serres_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/serres-riceve-una-sovvenzione-per-la-ricerca-di-1-8-milioni-di-euro-da-business-finland-302297670.html