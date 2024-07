Sextortion: La Soluzione Immediata di ReputationUP in Collaborazione con Cyberights

Milano, 22 Luglio 2024. La sextortion è una delle minacce più insidiose e in crescita nel mondo digitale.

Questa forma di estorsione sessuale sfrutta immagini o video intimi delle vittime per ricattarle, spesso richiedendo denaro o altri favori in cambio della non diffusione del materiale compromettente.

ReputationUP, in collaborazione con Cyberights, risponde alla sextortion con una soluzione immediata, sfruttando avanzate tecnologie di intelligence e strumenti di monitoraggio per proteggere e supportare le vittime.

“In questi casi, è più che mai necessario agire con velocità ed efficacia, per evitare che i contenuti privati vengano pubblicati e diffusi contro la volontà della vittima.

In quest’ottica, la sinergia di ReputationUP e Cyberights consente, da un lato, di ridurre al minimo gli effetti di questo crimine rintracciando ed eliminando i contenuti già pubblicati e, dall’altro, di assicurarsi che la vittima si veda riconosciuti i propri diritti anche attraverso un giusto risarcimento.” Commenta così Andrea Baggio, CEO Europa del Gruppo ReputationUP, del quale le due aziende fanno parte.

Cos'è la Sextortion?

La sextortion sfrutta contenuti privati ottenuti tramite hacking, phishing o manipolazione affettiva, per ricattare le vittime attraverso piattaforme digitali.

L'anonimato e la capillarità del web facilitano la diffusione di tali abusi, rendendo essenziale un intervento rapido e efficace.

“Ad aggravare una situazione già molto delicata, oggi bisogna considerare che alcuni di questi contenuti, come anche il deep fake, possono essere creati con l’uso di intelligenza artificiale.

Ciò amplia pericolosamente il raggio di azione dei criminali e, di conseguenza, richiede una presenza maggiore di attori in campo per difendere e proteggere le vittime”, spiega Baggio.

Il Problema della Sextortion e La Soluzione di ReputationUP e Cyberights

Le vittime di sextortion si trovano spesso isolate, con la propria privacy e sicurezza a rischio, e possono subire gravi danni psicologici, inclusi ansia e depressione.

La richiesta di denaro è solo una delle molteplici pressioni esercitate dai ricattatori.

ReputationUP, leader nella gestione della reputazione online, in collaborazione con Cyberights, utilizza tecnologie di intelligence per identificare e contrastare i casi di sextortion in tempo reale. Ma come funziona realmente questo servizio?

1. Assistenza Immediata e Consulenza:

Al primo contatto, un team di esperti offre una consulenza per valutare la situazione e stabilire un piano d'azione personalizzato. L'obiettivo è agire velocemente per minimizzare i danni.

2. Rimozione del Contenuto:

Il team dedicato, in collaborazione con Cyberights, grazie all’utilizzo di strumenti avanzati di monitoraggio, procede ad individuare e poi rimuovere il contenuto compromettente dalle piattaforme online. Questa azione rapida è vitale per prevenire la diffusione del materiale.

3. Monitoraggio Continuo:

Grazie a strumenti di intelligence all’avanguardia, ReputationUP continua a monitorare continuamente la rete, per prevenire la riapparizione del materiale eliminato e poter così intervenire prontamente qualora fosse necessario.

4. Supporto Legale:

Avvalendosi della collaborazione con Cyberights, ReputationUP fornisce anche un servizio di assistenza legale per affrontare le questioni giuridiche correlate alla sextortion. Questa partnership strategica permette di combinare l'esperienza di ReputationUP nella gestione della reputazione online con l'expertise legale di Cyberights nella difesa dei diritti digitali.

Conclusione

ReputationUP e Cyberights sono impegnati nella lotta contro la sextortion, offrendo una risposta complessiva che va dalla rimozione del contenuto alla protezione legale e psicologica delle vittime. La loro missione è chiara: restituire alle vittime il controllo della propria vita e rendere internet un luogo più sicuro per tutti.

“Questa collaborazione nasce da un’esigenza pratica di fornire un servizio realmente utile, in grado di migliorare la vita delle persone vittime di tale crimine. Accanto al nostro lavoro online, infatti, promuoviamo anche iniziative congiunte per educare il pubblico sulla sextortion e su come proteggersi online, riducendo il rischio e l'impatto di questi crimini”, conclude Andrea Baggio.

Contatti: https://reputationup.com/it/contattaci/

Mail: info@reputationup.com

Telefono: +39 340 957 2929