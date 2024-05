Shohei Ohtani nominato ambasciatore globale "Oi Ocha" di ITO EN, per promuovere nel mondo la cultura del tè giapponese; Ohtani: "Ogni giorno, c'è un tè verde al mio fianco"

TOKYO, 22 maggio 2024 /PRNewswire/ -- ITO EN, Ltd., con sede a Tokyo, produttore del marchio di bevande "Oi Ocha" (*) a base di tè verde non zuccherato più consumato al mondo, ha firmato un contratto globale con Shohei Ohtani, il giocatore dei Los Angeles Dodgers. L'azienda è lieta di annunciarne la nomina ad ambasciatore globale "Oi Ocha" di ITO EN e di svelare una nuova key visual.

Il testo principale, "Ogni giorno, c'è un tè verde al mio fianco", riporta le parole riportate sul retro della bottiglia nel messaggio pubblicitario di ITO EN a Ohtani, diventato virale sui social media giapponesi.

ITO EN collaborerà con Ohtani per diffondere la cultura del tè giapponese in tutto il mondo e contribuire al futuro della terra tramite questa bevanda. A partire dal 20 maggio, la prima attività in qualità di ambasciatore globale "Oi Ocha" di ITO EN sarà la campagna "#OiLAOhtani-san", che invita le persone a visitare Los Angeles per assistere alla partita di Ohtani (si ricorda che questa campagna sarà condotta solamente in Giappone).

-Pubblicate le nuove key visual di "Shohei Ohtani" × "Oi Ocha".

La nuova key visual presenta Shohei Ohtani, uno dei migliori giocatori di baseball del mondo, e "Oi Ocha", il tè verde più consumato a livello internazionale. Ohtani è in un campo di tè e tiene in mano una bottiglia di "Oi Ocha"; il copy principale è "Il mio tè verde, la mia anima". La nuova key visual apparirà presso i punti vendita, sui social, su pagine di destinazione speciali e in vari annunci pubblicitari.

- Pubblicata la dichiarazione di Shohei Ohtani sulla nomina ad ambasciatore globale "Oi Ocha" di ITO EN (annunci in contemporanea su diversi giornali)

L'annuncio apparso sui giornali per celebrare la nomina di Shohei Ohtani ad ambasciatore globale "Oi Ocha" di ITO EN include la sua dichiarazione, riportata qui di seguito:

"Il mio tè verde, la mia anima.

Sono davvero tante le cose che succedono in questi giorni.È una buona scelta fare una pausa per bere tè verdee calmare mente e corpo.

Voglio condividere questa esperienza con tutti, in tutto il mondo.Il passo successivo è fare punti per Oi Ocha.

Shohei Ohtani, ambasciatore globale 'Oi Ocha' di ITO EN"

Gli annunci appariranno sui giornali giapponesi, tra cui Nikkei, Asahi, Sankei, Mainichi e Yomiuri, e internazionali, come il Financial Times, il LA Times e l'Honolulu Star-Advertiser. ITO EN pubblicherà l'annuncio anche su tutti e cinque i principali quotidiani della Corea del Sud, paese in cui Ohtani è particolarmente popolare, tra cui Chosun Ilbo e Dong-A Ilbo. Restate sintonizzati su questa campagna pubblicitaria di ampia portata.

- Commento inaugurale di Shohei Ohtani:

"Mi chiamo Shohei Ohtani, e sono onorato della nomina ad ambasciatore globale 'Oi Ocha' di ITO EN.

Il 30 aprile, quando è stata annunciata la partnership globale con "Oi Ocha", ho letto io stesso l'annuncio sul LA Times e mi sono fatto un'idea della portata di questa collaborazione. Sono rimasto sorpreso anche dalla risposta ricevuta dai social e dalle persone intorno a me.

La prima fase delle mie attività come ambasciatore globale "Oi Ocha" di ITO EN è una campagna che invita tutti a partecipare a un'estrazione per assistere a una partita a Los Angeles. Sarei entusiasta se voi poteste guardare la partita allo stadio di Los Angeles sorseggiando 'Oi Ocha'.

In qualità di ambasciatore globale "Oi Ocha" di ITO EN, per il futuro sto preparando nuove iniziative, come un progetto per diffondere la cultura del tè giapponese nel mondo e contribuire ulteriormente al futuro della terra tramite il tè verde insieme a tutti, ovunque. Spero che siate tutti pronti per questo obiettivo.

Shohei Ohtani, ambasciatore globale 'Oi Ocha' di ITO EN"

(*) Certificazione Guinness World Records (TM)Dati di mercato Intage SRI+ sulle bevande a base di tè non zuccherato, gennaio-dicembre 2023, valore delle vendite del marchio "Oi Ocha"Nome del record: "Largest unsweetened green tea beverage brand (latest annual sales) (Il maggior marchio di bevande a base di tè verde non zuccherato (ultime vendite annuali)) Nome ufficiale del record, in inglese: Largest unsweetened green tea RTD brand - retail, current (Il maggior marchio di RTD di tè verde non zuccherato - vendita al dettaglio, dati attuali)Marchio registrato: Marchio Oi Ocha (a esclusione dei prodotti Oi Ocha Hojicha)Anno di riferimento: gennaio-dicembre 2023

