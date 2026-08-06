Shueisha punta al mercato globale con MANGA MILLION, una piattaforma dedicata ai manga disponibile in 100 lingue

Uno dei più grandi progetti in ambito del manga: quasi 400 titoli, 100 lingue, 1 milione di pagine, gratis

TOKYO, 6 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Shueisha Inc., una delle principali case editrici di manga al mondo, ha lanciato MANGA MILLION, una nuova piattaforma digitale disponibile per un periodo limitato che offre ai lettori di tutto il mondo l'accesso gratuito ai manga senza necessità di registrazione. In linea con il tema del suo 100º anniversario, MANGA MILLION offre una collezione di un milione di pagine di manga Shueisha in oltre 100 lingue.

Al lancio, MANGA MILLION presenta circa 400 titoli manga, tra cui serie acclamate a livello globale come "ONE PIECE", "Naruto", "Bleach", "Demon Slayer", "Jujutsu Kaisen", successi adattati in anime tra cui "Kingdom", "[Oshi No Ko]", "SPY×FAMILY" e "Chainsaw Man", nonché amatissimi manga shojo come "Nana" e "Kimi ni Todoke: From Me to You". Quasi 300 titoli verranno tradotti per la prima volta, di cui 50 in diverse lingue. La piattaforma supporta una ampio ventaglio di lingue, dall'inglese, cinese, hindi, arabo, spagnolo e francese al turco, tagalog, coreano, polacco e altre ancora. Oltre 150 titoli sono shojo manga, e presentano ai lettori di tutto il mondo uno dei generi manga più influenti e longevi del Giappone.

"Una delle responsabilità più importanti di un editore è quella di mettere in contatto il talento creativo con il pubblico", ha affermato Hideaki Hayashi, Presidente e Amministratore delegato di Shueisha. "I manga giapponesi sono fioriti grazie alla passione artistica di innumerevoli autori e al sostegno incrollabile dei lettori, diventando un fenomeno culturale apprezzato in tutto il mondo." MANGA MILLION è stato reso possibile grazie all'incredibile collaborazione di questi creatori e, in occasione del 100º anniversario di Shueisha, ci auguriamo che possa creare nuovi legami con i lettori di tutto il mondo, offrire l'opportunità di scoprire la ricchezza e la diversità della cultura manga e ispirare le future generazioni di autori di manga."

Sviluppato grazie a una collaborazione che ha coinvolto tutte le divisioni di Shueisha, il progetto riunisce shonen, shojo, seinen e una vasta gamma di altri generi manga per arrivare ai lettori di tutto il mondo. Partner concessionari internazionali a livello globale hanno fornito supporto per questa impresa di traduzione senza precedenti, rendendo MANGA MILLION una delle iniziative più importanti nella storia di Shueisha.

MANGA MILLION è disponibile in tutto il mondo per un periodo limitato, gratuitamente e senza registrazione su https://mangamillion.shueisha.co.jp/

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