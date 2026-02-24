SNAI – Champions League: Juve e Atalanta, sogno rimonta. L’Inter ancora favorito contro il Bodo: Chivu agli ottavi a 1,80

Tra martedì e mercoledì si gioca il ritorno dei playoff: anche i bianconeri (1,48 con il Galatasaray) e la squadra di Palladino (2,05 con il Borussia Dortmund) costretti a vincere per evitare l’eliminazione.

Milano, 24 febbraio – Dentro o fuori. Tra martedì e mercoledì, Inter, Atalanta e Juventus si giocano il futuro in Champions League. Tutte e tre le squadre italiane sono chiamate a vincere dopo le sconfitte dell’andata per qualificarsi agli ottavi.

Inter ancora favorito Si parte martedì con la squadra di Chivu, a caccia della rimonta a San Siro contro il Bodo/Glimt dopo il 3-1 dell’andata per i norvegesi. Padroni di casa ancora in pole su Snai con l’«1» che si gioca a 1,22, mentre si sale a 7,25 per il pareggio e si decolla a 10,00 per il «2». Per il passaggio del turno, invece, l’Inter è vista a 1,80 mentre la qualificazione della squadra di Knutsen vale il raddoppio in quota. Riguardo al numero dei gol, l’Over (1,27) è avanti sull’Under (3,45) così come il Goal (1,65) è favorito sul No Goal (2,10). All’Inter serve un 3-0 per continuare il proprio percorso in Champions, esito che si gioca a 9,50. Il 2-0, che porterebbe il match ai supplementari, è proposto invece a 9,25.

Juventus e Atalanta a caccia dell’impresa Scendono in campo invece mercoledì sia Atalanta sia Juventus. Alle 18.45 apre il programma proprio la squadra di Palladino, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Borussia Dortmund. Il passaggio del turno dei nerazzurri si gioca su Snai a 5,00, con i tedeschi agli ottavi proposti invece a 1,18. Nonostante questo la Dea è in pole nei novanta minuti nel match della New Balance Arena: l’«1» è fissato a 2,05, mentre il pareggio e il nuovo successo dei gialloneri sono visti a 3,80 e 3,25. In campo alle 21.00, invece, la Juventus che ospita il Galatasaray dopo il ko per 5-2 di sette giorni fa. Il passaggio del turno dei bianconeri vale 5,50 volte la posta, mentre i turchi sono proposti a 1,15. Nei tempi regolamentari partono comunque in pole gli uomini di Spalletti a 1,47, con il «2» a più del triplo della posta (5,50) e il pareggio a 5,00. Il 4-0 che varrebbe il passaggio del turno alla Juventus è fissato a 22,00.

Antepost Alla vigilia dell’inizio della fase decisiva, l’Inter rimane l’unica speranza o quasi tra le squadre italiane considerando che i nerazzurri sono passati dal 25,00 della scorsa settimana a 33. Atalanta e Juventus sono viste invece rispettivamente a 200,00 e 250,00 con l’Arsenal sempre grande favorita a quota 4,50.

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress