SNAI – Coppa Italia: Inter avanti nel derby, «1» nei 90’ a 1,97 Recuperi Serie A: Juve ok a Parma a 1,75

Milano, 22 aprile – La morte di Papa Francesco ha inevitabilmente avuto ripercussioni sul calendario calcistico. Il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, però, si giocherà regolarmente tra mercoledì e giovedì, con Inter e Milan che a San Siro ripartono dall’1-1. Le quote Snai relative ai 90 minuti sono dalla parte di Simone Inzaghi, con i nerazzurri che formalmente giocano in casa: nonostante la sconfitta di domenica a Bologna in campionato, la vittoria dell’Inter entro i tempi regolamentari si gioca a 1,97, con il pareggio a 3,60 e il successo del Milan – anch’esso reduce da un ko in campionato, contro l’Atalanta – a 3,75. Over e Goal sembrano gli esiti più probabili, sempre considerando i 90’ regolamentari: almeno tre gol a 1,70, almeno uno per squadra a 1,60, con Under e No Goal rispettivamente a 2,05 e 2,20. Senza Thuram, è come sempre Lautaro Martinez il favorito per un gol, con Arnautovic a 2,75 e Taremi a 3,00 subito dietro. Per il Milan rispondono Gimenez a 3,00 e Abraham a 3,50. Nel testa a testa per il passaggio del turno, infine, Inter in finale a 1,45, con il Milan a 2,75.

Bologna-Empoli Se la semifinale tra Inter e Milan riparte da una situazione di equilibrio, il 3-0 della gara di andata mette il Bologna in una situazione di enorme vantaggio rispetto all’Empoli costretto a vincere con tre gol di scarto al Dall’Ara per riequilibrare la situazione e portare la semifinale ai supplementari. Se la quota antepost per il passaggio del turno della squadra di Italiano è ingiocabile (1,00), un’altra vittoria dei rossoblù come quella del ‘Castellani’ vale 1,45. Pareggio e vittoria nei 90’ dell’Empoli salgono a 4,25 e 7,25.

Campionato Ma mercoledì, alle 18.30, si giocano anche quattro recuperi delle partite di campionato rinviate nel giorno di Pasquetta per la morte del Santo Padre. La Juventus, a Parma, deve rispondere alle vittorie dell’Atalanta a San Siro contro il Milan e del Bologna sull’Inter: lavagna dalla parte di Tudor, con il «2» a 1,75 opposto al 3,70 per il pareggio e al 4,60 per il successo dei gialloblù. Favorite anche le altre due squadre in lotta per l’Europa in campo mercoledì e in trasferta: la Fiorentina a 2,45 a Cagliari (a 3,00 il segno «1»), la Lazio a 2,30 a Genova (a 3,35 la vittoria dei rossoblù). L’unica padrona di casa avanti nelle previsioni dei recuperi è il Torino, a 2,40 contro un’Udinese a 3,25.

