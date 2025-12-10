SNAI – Europa League: trasferte insidiose per Roma e Bologna. Il «2» di Gasperini a 2,20, quello di Italiano a 3,00

Giallorossi di nuovo in Scozia, ma per affrontare il Celtic; rossoblù in Spagna sul campo del Celta Vigo. La Fiorentina cerca sorrisi in Conference League: a 1,42 l’«1» contro la Dinamo Kiev

Milano, 10 dicembre – Dimenticare la sconfitta di Cagliari e riprendere il cammino in Europa League. Questo l’obiettivo della Roma, che per la seconda volta in questa stagione vola a Glasgow: dopo la vittoria contro i Rangers, stavolta i giallorossi se la vedranno contro il Celtic. Quote Snai a favore della squadra di Gian Piero Gasperini, avanti a 2,20; se il segno «1» sale a 3,15, per il pareggio si arriva a 3,35, in una partita dove l’Under a 1,85 e l’Over a 1,83 hanno quasi la stessa quota e dove il Goal a 1,67 sembra più probabile dell’esito con almeno una squadra a secco, offerto a 2,10. Ci sono Dybala e Ferguson in cima alla lavagna dei probabili marcatori, entrambi a 2,75; alle loro spalle Soulé a 3,25.

Bologna in Spagna Gioca in trasferta anche l’altra italiana in Europa League, il Bologna, atteso dalla sfida sul campo del Celta Vigo. Le quote, in questo caso, non sono amiche della squadra di Italiano, che insegue a 3,00 rispetto al segno «1» offerto a 2,35; il pareggio, invece, è l’esito con il valore più alto, 3,20. Under a 1,77 e Goal a 1,70 si giocano invece a una quota inferiore rispetto a Over (1,92) e No Goal (2,05), in un match dove Orsolini resta in pole position per un gol (3,50), seguito da Castro e Dallinga a 4,00.

Conference League Ultima in classifica in campionato, la Fiorentina cerca ‘riparo’ nella Conference League: al Franchi arriva la Dinamo Kiev, per una partita che può restituire ottimismo alla squadra di Vanoli, strafavorita a 1,42. Il pareggio e il successo degli ucraini valgono rispettivamente 4,50 e 6,50, in un match da Over (1,60, contro il 2,15 dell’Under) e più da Goal (1,77) che da No Goal (1,95). Piccoli a 1,95, Kean a 2,05 e Dzeko a 2,15 i marcatori con la quota più bassa per una Fiorentina che ha perso le ultime due partite in Conference League e non può permettersi di sbagliare ancora.

