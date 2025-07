SNAI – Europeo femminile: Italia, esordio da favorita Vittoria col Belgio a 1,77. Trionfo azzurro a 25

Milano, 2 luglio – Neanche il tempo di archiviare l’eliminazione di Inter e Juventus dal Mondiale per Club, che gli appassionati di calcio possono godersi un’altra competizione internazionale. In Svizzera inizia oggi l’Europeo femminile, con l’Italia che si candida a un ruolo da protagonista. La squadra del Ct Andrea Soncin è una delle outsider di un torneo che vede strafavorita – nelle quote antepost di Snai – la Spagna campione del mondo a 2,50, seguita dalle campionesse d’Europa in carica dell’Inghilterra a 5,50 e dalla Germania e dalla Francia a 6,00. L’Italia parte dietro, a 25, ma le Azzurre promettono di dare battaglia già in un girone che vede come avversarie proprio la Spagna del pallone d’oro Bonmatì (quota rasoterra per il primo posto, 1,10) e che avrà verosimilmente in Belgio (primato a 20) e Portogallo (15) le rivali per la qualificazione ai quarti.

Esordio a Sion L’Europeo dell’Italia inizierà domani a Sion contro il Belgio, la stessa avversaria dell’ultima partita dell’edizione 2022, che vide le Azzurre eliminate nella fase a gironi come poi sarebbe accaduto anche l’anno dopo al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Almeno in lavagna, però, sembra l’occasione buona per il riscatto: vittoria italiana a 1,77, pareggio a 3,70, bis belga a 4,25, in una partita dove l’Over a 1,70 ha una quota più bassa dell’Under a 2,00 e dove il Goal a 1,63 sembra altamente probabile rispetto al No Goal al 2,15. Cristiana Girelli è la marcatrice più accreditata per un gol al Belgio: l’attaccante della Juventus a segno a 2,20, seguita da Martina Piemonte (2,60), Michela Cambiaghi (2,85), Barbara Bonansea e Sofia Cantore, entrambe a 2,90.

