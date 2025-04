SNAI – Formula 1: anche in Giappone è dominio McLaren Ferrari sempre all’inseguimento: Leclerc a 10, Hamilton a 12

Nel terzo appuntamento della stagione, ancora un testa a testa tra Norris, favorito a 2,25, e Piastri a ruota a 2,75. Poi Verstappen prima delle rosse Milano, 3 aprile – I primi due Gran Premi della stagione hanno avuto una sola scuderia padrona, la McLaren. Prima il successo di Lando Norris in Australia, poi quello di Oscar Piastri in Cina. Anche per il terzo appuntamento del 2025, quello in Giappone, le quote Snai prevedono un duello tra i due piloti McLaren: Norris è il favorito numero 1 a 2,25, seguito da Piastri a 2,75. Chiude il podio Max Verstappen a 6,50, con entrambe le Ferrari in doppia cifra: una vittoria di Charles Leclerc si gioca a 10 volte la posta, con Lewis Hamilton (vincitore della Sprint in Cina) a 12.

Sul podio Più probabile – e la lavagna lo dimostra – vedere almeno una delle due Ferrari sul podio: Leclerc tra i primi tre è offerto a 2,50, Hamilton a 3,00. A 7,50, infine, la possibilità che entrambe le monoposto di Maranello arrivino tra le prime tre.

Qualifiche e libere Le Ferrari si piazzano fuori dalle prime tre anche nei tabelloni per le prove. In quello per le qualifiche, ancora Norris (2,25) e Piastri (2,75) davanti, con Verstappen terzo a 6,50. Rispetto alla gara, però, Leclerc regge il confronto e scende a 7,50, con Hamilton a 10. Nelle prime libere, il monegasco aggancia Verstappen a 5,50, con Hamilton a 7,50: Norris a 2,75 e Piastri a 3,50, però, sembrano avere un’altra marcia.

Antepost Se la McLaren nelle antepost sul Mondiale Costruttori è diventata ingiocabile (1,10), il titolo piloti di Norris vale 1,75, con Piastri a 3,25 e Verstappen a 5,50, prima di una voragine fino alla quota di 15 per entrambi i ferraristi.

