SNAI –Formula 1: Verstappen ci riprova a Singapore. Norris e Piastri restano avanti, il tris di Max a 3,75

Le vittorie di Monza e Baku hanno rilanciato l’olandese, che punta al primo posto anche in Asia. Ancora staccate le Ferrari: Leclerc a 3,75, Hamilton a 20

Milano,3ottobre– E se Max Verstappen volesse inserirsi nel duello tra Lando Norris e Oscar Piastri per il titolo Mondiale? Le due vittorie di fila tra Monza e Baku hanno rilanciato l’olandese, che punta al tris a Singapore. Davanti, nelle quote Snai per la gara, ci sono sempre Lando Norris a 3,00 e Oscar Piastri a 3,25, ma Verstappen è prepotentemente risalito nelle previsioni e ora si gioca a 3,75. Più staccata la Ferrari di Charles Leclerc, che non ha ancora vinto una gara in questa stagione: il primo trionfo della Rossa è in lavagna a 7,50, con l’altra Ferrari di Hamilton a 20.

Margine della vittoriaI bookmaker prevedono una gara equilibrata, e che si potrà decidere sul filo dei secondi: nella lavagna relativa al margine della vittoria, sia il range 0-3 che il 3-6 hanno la quota più bassa (2,75) rispetto a distacchi superiori, come 6-9 (4,50) e 9 e oltre (3,75). Segno che il Mondiale è più vivo che mai e che oltre alle McLaren di Norris e Piastri – divise da 25 punti –, ora c’è da fare attenzione anche a Verstappen, a -44 dal britannico e -69 dall’australiano, ma con sette gare ancora da disputare.

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.