SNAI –MotoGP: anche in Germania è dominio Marc Marquez Lo spagnolo favorito a 1,45 sia per la gara che per la Sprint

Milano,11 luglio– Aspettando il rientro in pista di Jorge Martin, che dovrebbe tornare in sella a Brno, anche in Germania è Marc Marquez contro tutti. Lo spagnolo nelle ultime tre gare tra Aragon, Mugello e Assen ha sempre portato a casa la doppietta, aggiudicandosi sia la Sprint che la gara, e anche nel weekend del Sachsenring le previsioni sono le stesse. Un altro successo di Marc, sulla lavagna Snai, si gioca a 1,45, con Pecco Bagnaia e Alex Marquez appaiati a 5,50 e l’altro italiano Marco Bezzecchi a 7,50, in un fine settimana dove non sarà della gara Enea Bastianini.

Sprint Le gerarchie sono ben definite anche per quello che riguarda la gara Sprint, con Marc Marquez – leader del mondiale con 307 punti, contro i 239 del fratello Alex – che parte davanti a tutti anche in questo caso a 1,45. Rispetto alla lavagna della gara, Alex Marquez si guadagna il secondo posto a 5,50, in un podio ideale chiuso da Bezzecchi e Bagnaia entrambi a 7,50.

Qualifiche Nel tabellone delle quote relative alle qualifiche, infine, irrompe Fabio Quartararo, secondo favorito per il miglior tempo a 4,50 dietro all’irraggiungibile Marc Marquez a 1,65. Alex Marquez paga 5,50, Bagnaia parte a 6,50.

Antepost La quota per Marc Marquez campione del mondo è ormai ingiocabile: i bookmaker non credono in alcun ribaltone, piazzando a 1,01 l’offerta per il pilota della Ducati, con il fratello a 25 e Bagnaia a 50.

