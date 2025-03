SNAI – Nations League: Germania-Italia, per gli Azzurri è dura Il colpo di Spalletti a Dortmund a 4,40, tedeschi avanti a 1,75

Dopo la sconfitta di giovedì a San Siro, l’Italia deve ribaltare il risultato per andare alle finali. Le speranze sono riposte in Kean: un gol dell’attaccante della Fiorentina a 4,00, poi Lucca e Raspadori a 5,00 Milano, 21 marzo – La sconfitta di San Siro mette in salita il percorso dell’Italia. Domenica a Dortmund agli Azzurri serve un’impresa per ribaltare l’1-2 di Milano e volare alle Finals di Nations League. Un traguardo molto difficile da raggiungere anche secondo le quote Snai, che danno la Germania in netto vantaggio: 1,75 per la vittoria dei tedeschi nei 90 minuti, contro il 3,75 per il pareggio e l’offerta di 4,40 per il segno «2». Un altro Over, dopo quello del Meazza, si gioca a 1,75 (Under a 1,95); un altro Goal, invece, è a 1,67, con il No Goal a 2,05.

Marcatori Era stato Sandro Tonali a sbloccare la gara di andata: un altro gol del centrocampista del Newcastle vale 10 volte la posta, con Moise Kean a guidare le speranze azzurre a 4,00, seguito da Lorenzo Lucca e Giacomo Raspadori, entrambi a 5,00. Più basse le quote per i gol della Germania: il leader è Burkardt a 2,75, subito dietro Kleindienst e Undav a 3,00, Musiala a 3,50 e Adeyemi a 4,00.

Testa a testa Anche nella lavagna relativa al passaggio del turno, i bookie ripongono poca fiducia nell’Italia: una qualificazione degli Azzurri si trova a 6,75, con la Germania a 1,10 quasi ingiocabile.

