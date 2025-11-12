circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

SNAI – Nazionale: Italia, quote rasoterra contro la Moldavia. Vittoria a 1,04, Retegui a 1,50 si candida per un gol

12 novembre 2025 | 11.52
LETTURA: 1 minuti

Milano, 12 novembre – L’Italia, con la testa già al playoff di marzo, affronta gli ultimi due impegni nel girone di qualificazione al Mondiale: si parte giovedì da Chisinau, dove gli Azzurri affrontano la Moldavia sperando in un improbabile passo falso della Norvegia contro l’Estonia per giocarsi il primo posto domenica a San Siro contro i norvegesi. Un primo posto che, sulla lavagna Snai, vale 12, quota che fa capire come l’ipotesi di un ribaltone sia remota. Meglio concentrarsi sulla realtà, con la squadra di Gattuso comunque strafavorita per la vittoria a 1,04; per il pareggio si sale a 13, un successo moldavo si gioca addirittura a 35. Basse anche le quote per l’Over (1,30, contro l’Under a 3,25) e per il No Goal (1,26, con almeno una rete per parte a 3,50).

Risultato esatto In lavagna è probabile la goleada dell’Italia, con l’opzione ‘Altro’ legata al risultato esatto offerta a 3,20; tra i punteggi con una quota propria, comanda lo 0-3 (5,25), seguito dallo 0-4 a 6,00 e dallo 0-2 a 6,25.

Marcatori Senza Kean, infortunato, è Mateo Retegui il marcatore più probabile dell’Italia: una rete dell’attaccante dell’Al-Qadsiah si gioca a 1,50. Alle sue spalle si candidano anche Riccardo Orsolini e Pio Esposito, entrambi a 1,75; una rete di Giacomo Raspadori, infine, paga 1,85.

Contatti:
Immediapress
Ufficio stampa Snaitech
E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
Cell: 348.4963434

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Italia Mondiale Qualificazione Girone Snai Snaitech
Vedi anche
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza