SNAI – Nazionale: Italia, quote rasoterra contro la Moldavia. Vittoria a 1,04, Retegui a 1,50 si candida per un gol

Milano, 12 novembre – L’Italia, con la testa già al playoff di marzo, affronta gli ultimi due impegni nel girone di qualificazione al Mondiale: si parte giovedì da Chisinau, dove gli Azzurri affrontano la Moldavia sperando in un improbabile passo falso della Norvegia contro l’Estonia per giocarsi il primo posto domenica a San Siro contro i norvegesi. Un primo posto che, sulla lavagna Snai, vale 12, quota che fa capire come l’ipotesi di un ribaltone sia remota. Meglio concentrarsi sulla realtà, con la squadra di Gattuso comunque strafavorita per la vittoria a 1,04; per il pareggio si sale a 13, un successo moldavo si gioca addirittura a 35. Basse anche le quote per l’Over (1,30, contro l’Under a 3,25) e per il No Goal (1,26, con almeno una rete per parte a 3,50).
Risultato esatto In lavagna è probabile la goleada dell’Italia, con l’opzione ‘Altro’ legata al risultato esatto offerta a 3,20; tra i punteggi con una quota propria, comanda lo 0-3 (5,25), seguito dallo 0-4 a 6,00 e dallo 0-2 a 6,25.
Marcatori Senza Kean, infortunato, è Mateo Retegui il marcatore più probabile dell’Italia: una rete dell’attaccante dell’Al-Qadsiah si gioca a 1,50. Alle sue spalle si candidano anche Riccardo Orsolini e Pio Esposito, entrambi a 1,75; una rete di Giacomo Raspadori, infine, paga 1,85.
