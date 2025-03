SNAI – Serie A: Atalanta-Inter big match scudetto Gasperini a 2,60 avanti su Inzaghi a 2,75; Napoli ok a Venezia

Prima della sosta per gli impegni delle nazionali, snodo cruciale per la Serie A. Il clou a Bergamo, con il pareggio a 3,05 a quota più alta rispetto alle vittorie delle due squadre nerazzurre Milano, 14 marzo – Prima della sosta per i quarti di finale di Nations League, che vedranno l’Italia affrontare la Germania (andata a Milano, ritorno a Dortmund), la Serie A si prepara a uno snodo cruciale nella lotta per lo scudetto. Il match clou si gioca domenica sera a Bergamo, con l’Atalanta che con tre punti aggancerebbe l’Inter: le quote Snai sono leggermente dalla parte di Gasperini, vittorioso a 2,60 con Inzaghi che insegue a 2,75 e il pareggio che sale a 3,05. Se il Goal a 1,60 sembra altamente probabile (il No Goal è a 2,20), lavagna a contatto tra Under (1,87) e Over (1,80). Dopo lo show della scorsa settimana a Torino, Retegui a 3,00 e Lookman a 3,50 restano in pole position per un gol anche all’Inter, che invece risponde con Lautaro Martinez a 2,75 e Thuram a 3,00.

Occasione Napoli Atalanta e Inter scenderanno in campo alle 20.45 già conoscendo il risultato di Venezia-Napoli, con la squadra di Conte che spera in un pareggio a Bergamo per andare alla sosta in vetta alla classifica. Una vittoria alla portata, quella degli azzurri, favoriti a 1,50, con il Venezia che insegue a 6,50 e il pareggio a metà strada a 4,10.

Juve a Firenze L’altra grande sfida della domenica è quella di domenica alle 18 tra Fiorentina e Juventus, con i viola che arrivano dalla qualificazione ai quarti di finale di Conference League e i bianconeri reduci dallo 0-4 di domenica scorsa contro l’Atalanta. La lavagna è inclinata però dalla parte della squadra di Thiago Motta, che parte in pole a 2,15, con gli altri due esiti rispettivamente a 3,50 («1») a 3,10 («X»). Tantissimi ex in campo al Franchi: un gol di Kean a 3,50, uno di Fagioli a 9,00, dall’altra parte ci sono Nico Gonzalez a 4,00 e Vlahovic a 2,75.

Le romane Se sabato pomeriggio il Milan è a bassa quota nel derby lombardo contro il Como (1,75), domenica tocca anche alle romane: alle 15 la Lazio, che ha superato gli ottavi di Europa League, rischia a Bologna, con i rossoblù avanti a 2,35 e Baroni che insegue a 3,15. Alle 16, con il posticipo di un’ora per via della maratona, la Roma ospita il Cagliari con l’obiettivo di dimenticare l’eliminazione dall’Europa League in casa dell’Athletic Bilbao. La ripartenza giallorossa vale 1,55; i sardi rispondono a 6,00, in mezzo il pareggio a 4,00.

