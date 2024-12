SNAI – Serie A: il Milan vuole ripartire da Verona, «2» a 1,60 Atalanta a 1,25 con l’Empoli, in discesa anche Napoli e Inter

Milano, 19 dicembre – Tre punti sotto l’albero. È questo il regalo che le big sperano di ricevere nel turno prenatalizio, che si svilupperà su quattro giorni e che si aprirà con l’anticipo di venerdì sera del Bentegodi tra Verona e Milan. I rossoneri si sono rovinati la festa per i 125 anni del club pareggiando contro il Genoa, ma contro l’Hellas – tornata a vincere a Parma – hanno una chance per riportarsi a contatto con il treno Champions. La lavagna Snai vede i rossoneri avanti a 1,60, con il pareggio a 3,90 e il successo della squadra di Zanetti a 5,50. Alvaro Morata e Tammy Abraham a 2,50 prenotano un gol che farebbe felice Fonseca.

Le prime tre La diciassettesima giornata sembra favorevole per tutte le grandi del campionato: l’Atalanta capolista e reduce dal 6-1 in Coppa Italia al Cesena attende la visita di un Empoli che non sembra in grado di arginare lo strapotere della squadra di Gasperini, che a 1,25 ha la seconda quota più bassa di tutto il weekend. Meglio è messa solo l’Inter, che lunedì sera riceve il Como, reduce in ogni caso dalla vittoria di prestigio contro la Roma. Non c’è scampo, però, per Fabregas, almeno in lavagna: «1» a 1,22, «X» a 6,25, «2» addirittura a 12. Tra l’Atalanta a 37 punti e l’Inter a 34 (ma con una partita da recuperare) c’è il Napoli, ospite sabato pomeriggio (ore 18) del Genoa: Conte in pole a 1,65, con Vieira a 5,25 (in mezzo il pari a 3,70) a provare a rovinare il Natale degli azzurri.

Le altre partite Dopo la sconfitta di Bologna, la Fiorentina vuole riprendere la sua marcia contro l’Udinese («1» a 1,57) e lo stesso vuole fare la Lazio, che sabato sera va a Lecce: Baroni affronta il suo passato sulla panchina della squadra salentina, ma la vittoria di quella biancoceleste è offerta a 1,73. La Juventus, che in campionato arriva dal deludente pareggio interno contro il Venezia ma che è tornata a sorridere con la vittoria in Coppa Italia sul Cagliari, domenica sera fa infine visita al Monza: anche in questo caso, pronostico totalmente sbilanciato a favore di Thiago Motta (favorito a 1,60), con Nesta che cerca punti (tre a 5,75, uno a 3,65) per tenersi stretta la panchina biancorossa.

Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434