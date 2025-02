SNAI – Serie A: Napoli a Como per restare in vetta, «2» a 2,20 Operazione riscatto per Milan, Atalanta e Juve; Inter facile

La capolista di scena domenica alle 12.30 al ‘Sinigaglia’; favorite anche le tre squadre eliminate dalla Champions, così come la Lazio a Venezia e l’Atalanta a Empoli. Milano, 21 febbraio – Per Milan, Atalanta e Juventus, il weekend di campionato sarà l’occasione per dimenticare l’eliminazione dalla Champions League. È stata una settimana tutt’altro che felice per le italiane in Europa, con la sola Roma a salvare l’onore; dopo l’anticipo tra Lecce e Udinese, sarà invece l’altra romana ad aprire il programma del sabato, sul campo del Venezia. Una partita, quella per la Lazio di Baroni, utile per rafforzare le ambizioni in zona Champions, con il «2» che sulla lavagna Snai si gioca a 1,63. Sabato alle 18 ecco la prima delle deluse, il Milan di Sergio Conceiçao atteso dalla trasferta sul campo del Torino: la lavagna pende dalla parte dei rossoneri, favoriti a 1,95 con il pareggio a 3,30 e la vittoria granata a 3,80. In serata, infine, tocca all’unica squadra rimasta in corsa in Champions, l’Inter che negli ottavi se la vedrà proprio con il Feyenoord, ‘giustiziere’ del Milan. L’1,23 per il segno «1» è la quota più bassa dell’intero fine settimana (1,23), così come il «2» rossoblù vola a 11. In mezzo il pareggio che paga sei volte la posta.

Scudetto e Champions Reduce da tre pareggi consecutivi contro Roma, Udinese e Lazio, il Napoli – unica tra le big non impegnata nelle coppe europee – apre la domenica alle 12.30 su un campo difficile come quello del Como. Il tabellone delle quote premia Conte (2,20), ma Fabregas insegue a 3,45: la quarta «X» di fila della capolista a 3,10, con l’Under a 1,65 che parte avanti rispetto all’Over a 2,05. Trasferta anche per l’Atalanta a Empoli: riscatto nerazzurro dopo il ko europeo col Bruges a 1,55, opposto al segno «1» a 5,50. E trasferta anche per la Juventus, che dopo aver perso nei supplementari in Olanda contro il Psv Eindhoven riparte da Cagliari nella sua lotta alla rincorsa a un posto in Champions: il ritorno al successo dei bianconeri vale 1,90, con i sardi (quattro punti nelle ultime due partite) a 3,90.

Roma di lunedì Chiuderà il programma della ventiseiesima giornata il posticipo di lunedì sera tra Roma e Monza: i giallorossi stanno vivendo un buon momento, come confermato anche dalla qualificazione agli ottavi di Europa League. Un’altra vittoria, contro un Monza ultimo in classifica, paga 1,30.

