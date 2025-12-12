SNAI – Serie A: prove di Supercoppa per Milan, Napoli e Inter. Big match al Dall’Ara: Juve a 2,55, il Bologna insegue a 2,85

A pochi giorni dalla trasferta in Arabia, le prime tre della classe partono in vantaggio nelle quote: rossoneri a 1,40 col Sassuolo, azzurri a 1,85 a Udine, nerazzurri a 1,50 a Genova

Milano, 12dicembre – Tre squadre in un punto: il campionato di Serie A viaggia verso la fine del girone di andata all’insegna dell’equilibrio. A pochi giorni dalla Supercoppa in programma in Arabia Saudita, le prime tre della classifica fanno le prove generali, con il Milan che sarà la prima a scendere in campo, domenica alle 12.30 contro il Sassuolo. Dopo il successo in rimonta di lunedì sul campo del Torino, altri tre punti rossoneri sulla lavagna Snai si trovano a 1,40, con il pareggio a 4,60 e il «2» a 7,50.

Napoli a Udine Dopo la sconfitta in Champions a Lisbona contro il Benfica, il Napoli tornerà in campo domenica alle 15 sul campo dell’Udinese. Anche l’altra capolista, come il Milan, parte in pole position per conquistare i tre punti: il segno «2» a 1,85 si fa preferire alla «X» a 3,40 e all’«1» a 4,40. Alle 18 toccherà invece all’Inter, che sfiderà in trasferta il Genoa di De Rossi reduce da cinque risultati utili consecutivi: Chivu, ex compagno nella Roma dell’allenatore genoano, ha però il favore dei pronostici, con la vittoria quotata 1,50. Se per il pareggio l’offerta cresce fino a 4,10, altri tre punti dei rossoblù si giocano a 6,25.

Big match Alle spalle delle prime tre della classifica sono due gli scontri diretti in zona Champions, che vedranno impegnate le squadre dalla quarta alla settima posizione. Domenica sera toccherà a Bologna e Juventus, con gli emiliani attesi poi dalla Supercoppa. Quote in equilibrio, con la Juventus in leggero vantaggio a 2,55 e il segno «1» a 2,85 (il pareggio vale invece 3,15). Lunedì sera, infine, sarà Roma-Como a chiudere la quindicesima giornata, con i giallorossi che sono ancora al quarto posto nonostante le due sconfitte di fila (ed entrambe per 1-0) contro Napoli e Cagliari: la squadra di Gasperini, che arriverà anche dall’impegno in Europa League sul campo del Celtic, guida a 2,10, il colpo di Fabregas a 3,55 e il pareggio a metà strada a 3,15.

