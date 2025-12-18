SNAI – Serie A: Roma, assalto alla vetta contro l’ex Spalletti Juventus favorita a 2,05, il colpo di Gasp a 3,85

In un fine settimana dove le due milanesi e il Napoli sono impegnate in Supercoppa, i giallorossi provano ad approfittarne e ad agganciare il primo posto. Lazio ok con la Cremonese, a 2,15 la prima vittoria della Fiorentina

Milano, 18 dicembre – Con quattro partite rinviate per via della Supercoppa, nel weekend che precede il Natale se ne giocheranno soltanto sei. Ma una di queste è un big match: sabato sera, allo Stadium, c’è Juventus-Roma, con i giallorossi di Gasperini che in caso di vittoria possono raggiungere la vetta della classifica, visto che Inter, Milan e Napoli sono in Arabia Saudita e recupereranno il loro impegno a gennaio. Le quote Snai prevedono però una partita in salita per la Roma: l’ex Spalletti è favorito a 2,05, con pareggio e segno «2» che salgono rispettivamente a 3,20 e 3,85. Fiducia alle difese: Under a 1,60 più probabile dell’Over a 2,25, con il No Goal a 1,77 che si fa invece preferire al Goal a 1,93. David a 2,90, Openda a 3,40 e Yildiz a 3,90 sono sul podio dei marcatori bianconeri; il probabile rientro di Dovbyk riporta invece l’ucraino in cima alla lavagna dei bomber giallorossi a 3,90, con Dybala, Ferguson e Soulé tutti a 4,40.

Le altre partite Ad aprire il fine settimana, sabato alle 18, sarà Lazio-Cremonese, con Sarri a 1,65 nettamente avanti rispetto a Nicola a 5,75 (in mezzo il pareggio a 3,70). Domenica occhio alla Fiorentina, che dopo l’impegno in Conference League contro il Losanna va a caccia disperata di punti in casa contro l’Udinese: quote dalla parte dei viola, con la prima vittoria in campionato a 2,15 che ha un’offerta più bassa rispetto al «2» a 3,35. In serata, invece, l’Atalanta cerca la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Chelsea e Cagliari: i nerazzurri giocheranno sul campo del Genoa, con Palladino che affronterà il suo passato da calciatore. Tre punti sotto l’albero per l’Atalanta valgono 1,95, quota che è esattamente la metà di quella per la vittoria del Genoa di De Rossi (3,90).

