SNAI – Wimbledon: Alcaraz-Sinner, altro testa a testa Il tris di Carlos a 2,25, Jannik risponde a 2,75

Milano, 27 giugno 2025 – Sarà l’erba di Wimbledon a ospitare l’ennesimo faccia a faccia tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Almeno a vedere le quote Snai per i Championships al via lunedì sembrerebbe di sì. Lo spagnolo arriva a Londra dopo aver vinto le ultime due edizioni del torneo ed essersi imposto anche al Queen’s; il numero 1 del mondo, invece, punta al primo trionfo a Wimbledon, in un torneo preceduto però dalla sconfitta ad Halle contro Aleksander Bublik. Il tris di Alcaraz è offerto a 2,25, con Sinner – che esordirà martedì contro un altro italiano, Luca Nardi – a 2,75. Lontanissimi gli altri, tutti in doppia cifra a parte Djokovic a 6,50. Nei quarti potrebbe esserci un derby tra Sinner e Musetti: la vittoria finale di Lorenzo, che l’anno scorso raggiunse la semifinale, paga 66 volte, con Matteo Berrettini a 75.

Donne Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini proverà a raggiungere un altro straordinario risultato dopo la finale persa nel 2024. La toscana scatta però a 25 in una lavagna dominata da Aryna Sabalenka (3,50); la bielorussa è seguita da Elena Rybakina (6,50) Coco Gauff (7,50) e Iga Swiatek (10).

