SNAI – Wimbledon: Sinner, dopo il brivido c’è Shelton . Jannik avanti a 1,20, Cobolli cerca l’impresa contro Djokovic

Milano, 8 luglio – Quella contro Grigor Dimitrov, per Jannik Sinner, non è stata una vera vittoria. Il ritiro del bulgaro, avanti di due set, ha portato il numero 1 del mondo ai quarti di Wimbledon, ma senza sorridere. Il prossimo ostacolo, per Sinner, si chiama Ben Shelton, l’americano che ha eliminato un altro azzurro, Lorenzo Sonego: al netto del problema al gomito accusato contro Dimitrov, Jannik parte nettamente favorito sulla lavagna Snai per la qualificazione alla semifinale. Il successo dell’altoatesino si gioca a 1,20, con la vittoria di Shelton a 4,25.

Cobolli sogna Ma Sinner non sarà l’unico italiano nei quarti ai Championships. In campo scenderà infatti anche Flavio Cobolli, che affronterà Novak Djokovic, vincitore di 24 titoli dello Slam. Per il romano sarà invece il primo quarto di finale Major della carriera: una missione quasi impossibile per Cobolli, con una sua vittoria in tabellone a 7,50. Nole, invece, viaggia quasi rasoterra a 1,07.

Antepost Sono rimasti in otto a giocarsi il titolo di campione a Wimbledon. Carlos Alcaraz resta il favorito numero uno a 2,00, seguito da Sinner a 3,50 e da Djokovic a 4,00, poi i due americani Shelton e Fritz a 20, Cobolli a 75, Norrie e Khachanov a 100. Se il trionfo di un italiano scende a 3,40, la presenza di un azzurro in finale – l’unico a raggiungerla è stato Berrettini nel 2021 – paga 1.65.

